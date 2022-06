El COE dona per morta la candidatura dels Jocs d'Hivern del 2030

El Govern assenyala Lambán

De l'acord tècnic al trencament

La candidatura delsha rebut l'. El desacord entre els governs de l'havia lesionat les opcions del projecte -arran de la decisió del president aragonès,, de trencar el pacte tècnic que s'havia assolit- i, aquest dimarts, el president del, ha donat perla proposta. "Allò pel que hem lluitat, no ho podem mantenir", ha afirmat Blanco per certificar que no hi ha entesa possible després de mesos de negociacions. I sense la possibilitat d'un acord per a una candidatura conjunta, el COE no farà cap pas per aspirar a acollir la cita olímpica del 2030.L'alternativa plantejada per la Generalitat - explorar la via en solitari - no serà tramitada ara, per bé que la possibilitat que sigui possible elno està descartada. Blanco, coneixedor de les aspiracions verbalitzades per la consellera de la Presidència-hi ha conversat en les últimes hores, així com amb el president de la Generalitat,-, ha deixat la porta oberta a una candidatura catalana per més endavant. "Sempre que sigui realitzable, sostenible i beneficiosa pels territoris i per Espanya, el COE la defensarà", ha dit, sobre una eventual nova proposta per acollir els Jocs d'Hivern.Sense amagar la seva decepció pel fracàs però calculant totes les paraules, Blanco ha evidenciat que Lambán té un pes rellevant en el. El COE el fa responsable de l'"" entre administracions, per bé que el màxim mandatari olímpic espanyol ha posat el focus en el desacord polític, després de sis reunions de les comissions tècniques, fetes en el desembre del 2021 i el març del 2022. "Aquest projecte ha derivat en enfrontaments polítics interns, basats en, suposicions i susceptibilitats", ha verbalitzat Blanco, que ha recordat com el president de l'Aragó es va desmarcar del pacte subscrit entre les comissions tècniques, que preveiaesportives per al Pirineu aragonès iper a Catalunya. En altres paraules, 2.138 esportistes a l'Aragó i 2.520 a Catalunya.El màxim responsable del COE ha recordat que l'essència de la candidatura conjunta era el "" i "" entre territoris, i que aquest era un dels seus grans atributs. L'altre gran valor, segons Blanco, era la "" de territoris que reclamaven inversions. "Era un projecte que el que pretenia era integrar, el que pretenia era unir. No estava liderat per la política, el liderava la societat", ha exposat. Les característiques del projecte, especialment la seva voluntat de ser "punt de trobada" entre diverses sensibilitats, han anat mutant fins a convertir-lo, ha dit Blanco, en una batalla entre "constitucionalistes i independentistes". "", ha afegit Blanco.Per tot plegat, ha demanat a les administracions recapacitar sobre la "" projectada davant el(COI) i la premsa estrangera. "La imatge que hem donat davant del moviment olímpic no ha estat la millor", ha reconegut Blanco. De tota manera, ha apuntat que el prestigi d'Espanya no queda tocat davant del màxim organisme olímpic i ha ressaltat també la capacitat de retirar-se de la cursa un cop constatat que no hi ha possibilitat d'entesa i de presentar una candidatura forta. "No podem perdre els valors i els principis, si un projecte no surt, ho reconeixem. Esperem tenir un projecte presentable aviat", ha dit. La finestra de 2030 es tanca, pero continua oberta l'opció de 2034.El fracàs de la candidatura conjunta als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 entre Catalunya i l'Aragó només és imputable al component "anticatalanista" que ha exacerbat Javier Lambán, "" del desenllaç viscut en les últimes hores. Aquest és el diagnòstic que ha fet Patrícia Plaja, portaveu del Govern, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Plaja ha acusat la Moncloa de permetre les sortides de to del president de l'Aragó, i ha afirmat que encara és viva la candidatura en solitari de la Generalitat. En la mateixa línia es va expressar dilluns la consellera de la Presidència,, que ha pilotat les negociacions en els darrers mesos.El Govern ha volgut projectar una imatge de seriositat i lleialtat amb el COE, que ha contrastat amb el comportament de Lambán, que ha generatDescartada l'opció conjunta, ja fa setmanes que la Generalitat preparava el terreny per a una candidatura en solitari, que s'endevinava de difícil concreció. Malgrat la posició del COE, la part catalana ha insistit fins al final que vol acollir els Jocs, preferentment del 2030. "presentar una candidatura liderada només per Catalunya", deia aquest dilluns Vilagrà.Les reunions tècniques van servir per bastir un acord a principis d'any, però Lambán se'n va despenjar. L'argument ha estat sempre un suposat afavoriment a Catalunya. La realitat, però, és que Lambán ha jugat també amb el. És el candidat del PSOE a lesi s'ha volgut erigir com el defensor dels interessos de l'Aragó davant l'intent de Catalunya de liderar uns Jocs que el dirigent socialista volia que fossin al 50%. En tot aquest temps hi ha haguti fins i tot s'ha intentat convertir Pedro Sánchez en mediador. La Moncloa ha mantingut silenci i per ara el PSC no ha volgut carregar contra el president aragonès.Al maig, l'organisme olímpic va donar per trencades les negociacions, si bé va deixar oberta la porta a continuar dialogant, sense descartar explorar contactes directes amb els territoris de l'Aragó favorables als Jocs (una opció complexa). Des d'aleshores, els intents per fer entrar en raó Lambán -el líder del PSC,, s'hi va reunir la setmana passada per intentar apropar posicions-,. La pressió de Catalunya per impulsar una candidatura en solitari, tampoc. La" evidenciada en els darrers mesos i la incapacitat per impulsar una candidatura conjunta davant del COI han portat el president del COE a prendre la decisió de descartar Espanya per als Jocs del 2030

