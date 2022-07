Una relació guanyar-guanyar

Albert Nenezic i Toni Castellar, cap de compres i director de La Ballena Alegre. Foto: Adrià Costa

Joan Coll, de la Coromina, és un dels «proveïdors responsables» de La Ballena Alegre. Foto: Adrià Costa

Una creixent autosuficiència energètica

Tot i la pandèmia, el càmping ha mantingut la partida anual per a noves inversions en matèria de sostenibilitat. “És intocable”, expliquen els seus responsables. En els darrers anys, s'havien construït bungalous de gran confort amb un consum energètic extern quasi zero, s'havia apostat per l'energia geotèrmica així com la solar fotovoltaica i també la termosolar per a l'aigua calenta sanitària.



La novetat de la temporada ha estat cobrir la meitat de la coberta dels serveis centrals –restauració, botigues i recepció- amb plaques solars. L'any vinent es farà l'altra meitat i, conjuntament amb les plaques dels bungalous, s'arribarà a una potència total de 800 kV. Una inversió que permet cobrir el consum elèctric d'aquesta zona central així com alimentar el sistema d'energia geotèrmia que, al seu torn, cobreix la climatització d'aquesta zona i l'aigua calenta de part dels bungalous.



Globalment, l'objectiu dels responsables de La Ballena Alegre era cobrir el consum energètic en temporada baixa . La fita ja s'ha superat i actualment quasi es garanteix l'

El càmping és català. La Ballena Alegre , en plena Costa Brava, no para d'acumular reconeixements nacionals i internacionals per una aposta iniciada fa 20 anys per les polítiques ambientals, especialment en l' àmbit energètic La filosofia de reduir progressivament l'impacte ambiental de l'activitat impregna tota l'organització. Tant les instal·lacions físiques com els treballadors, els clients, els esdeveniments que s'hi celebren així com els proveïdors. En aquest sentit, els darrers anys s'ha incrementat l'aposta per productes de proximitat. "Com més a prop del càmping, millor", resumeix Toni Castellar, director de La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. L'aposta per la sostenibilitat de La Ballena Alegre va començar fa dues dècades amb l'obtenció de l'etiqueta ecològica europea EMAS. Una auditoria que va suposar avançar-se a les polítiques ambientals del país en àmbits com la recollida selectiva i la gestió dels residus, així com en la instal·lació d'energies renovables com la solar fotovoltaica i la geotèrmia, entre altres. La feina per aconseguir superar l'auditoria ambiental europea també va suposar incloure la sostenibilitat en l'oferta comercial. Productes ecològics, de proximitat i també solucions que permetessin la reducció d'envasos van passar a formar progressivament de les botigues i dels establiments de restauració del càmping. En els darrers tres anys, la presència d'aquest tipus de productes s'ha incrementat de manera molt notable. Un dels responsables és Albert Nenezic, cap de compres de La Ballena Alegre: "Intentem buscar producte de la zona. Els visitem, ho provem i, progressivament, ho introduïm tant als lineals, com a la bodega i a la cuina". Escollir proveïdors petits i ecològics sovint vol dir un preu més alt. "El client ho entén perquè té valors ambientals i també vol col·laborar amb l'entorn de la zona on està fent turisme", destaca Nenezic. En aquest sentit, des de la direcció del càmping consideren que la millor campanya de sensibilització ambiental –més enllà de la informació que donen- és el reconeixement de la clientela. "És una relació guanyar-guanyar: ens adaptem als seus ritmes de producció al mateix temps que reforcem la nostra aposta per la sostenibilitat", conclou Castellar. Entre els productes hi ha carn ecològica, fruita i verdura de temporada, productes làctics i gelats, aigua –embotellada i purificada-, vins amb DO, cafès amb càpsules compostables, sucs i olis, entre altres. La Ballena Alegre, en el marc de la campanya "Proveïdors responsables", n'ha seleccionat cinc. Mas Marcè (Alt Empordà): granja d'ovelles, ecològica, que elabora productes làctics i també gelats. La qualitat de la llet és el resultat de la pastura diària dels ramats i el seu benestar. Ecoviand (Garrotxa): empresa familiar que fomenta el quilòmetre zero, pionera en buscar solucions que respectin el medi ambient i treballant amb el 100% del plàstic reciclat que surt de la seva planta. Granja Canpou (Anoia): carn ecològica i rica amb àcid oleic, més saludable gràcies a l'alimentació del seu bestiar, i amb un obrador on utilitzen materials 100% reciclables. Waterlogic (seu al Barcelonès): aigua purificada de l'empresa Waterlogic que el 1992 va revolucionar el món dels dispensadors eliminant els envasos de plàstics. Mas la Coromina (Alt Empordà): fruites i verdures ecològiques de temporada, conreades sense químics. Abasteixen la fruiteria i la restauració del càmping. De la porta de La Ballena Alegre a la finca de la Coromina hi ha menys de 2 quilòmetres. És la distància que separa el cultiu de fruita i verdura ecològica, de la venda i consum a la clientela del càmping. La Coromina és un dels exemples perfectes de l'aposta pels "proveïdors responsables". No només pel tipus de producció i la proximitat, sinó per la història dels seus responsables. Va néixer el 2008 després que la crisi immobiliària tanquessin una empresa familiar de construcció. "Vam arribar a l'agricultura amb 45 anys i sense haver plantat mai un enciam", reconeix Joan Coll. Des d'aleshores, han apostat per una producció ecològica, però també amb elements puntals de la biodinàmica i la regenerativa. Cultiven verdures i hortalisses, algun tipus de fruita així com plantes aromàtiques. I, malgrat no renunciar al tractor per llaurar, part de les tasques ho fan amb cavalls. "Utilitzem el cavall per a les feines més fines, menat per la nostra veu i amb un màxim de 5-6 hores diàries", explica. A la Coromina produeixen tot l'any producte de temporada. Això suposa tenir la màxima quantitat de verdures i hortalisses a l'estiu, just quan la clientela habitual –la parada del Mercat del Lleó de Girona i les cistelles a domicili- disminueix per les vacances. La solució a aquesta paradoxa ha estat La Ballena Alegre. "Parlàvem el mateix idioma i ens van proposar traslladar el concepte de mercat a la seva fruiteria", detalla Joan Coll. D'aquesta manera, a partir de mitjans de juny porten al càmping "el millor que tenen". No reben una comanda concreta i, allò que no es ven directament als clients, s'utilitza a la cuina. Dues dècades de polítiques ambientals es podrien quedar en una sèrie d'indicadors quantitatius, per exemple percentatge de recollida selectiva o tones de CO2 estalviades gràcies a les energies renovables. Però des de La Ballena Alegre es vol anar més enllà: "El que cal és tenir i crear consciència i que aquestes idees es transmetin al conjunt de l'organització, als clients i entorn del càmping", explica Toni Castellar. En aquest sentit, un dels següents passos serà contrastar la petjada de carboni. Es tracta d'avaluar l'impacte que té l'empresa de manera directa, però també la que genera indirectament a través de proveïdors i esdeveniments, entre altres. "Ho farem perquè acabarà sent obligatori, però sobretot perquè tenim clar que les polítiques ambientals són el futur", subratlla el director del càmping. En aquest context prendran importància una de les iniciatives que ja ha adoptat La Ballena Alegre, les denominades compensacions de carboni. Es tracta de cobrir la part de l'impacte que no es pot mitigar amb tecnologia, a partir d'accions com programes de reforestació, educació ambiental a les escoles de l'entorn o col·laboració per la millora ambiental dels proveïdors. Una compensació que genera bons de CO2 i que, per exemple, podria incloure neteges dels plàstics de la badia de Roses com la que han realitzat els participants en una regata internacional celebrada aquest mateix mes de juny a les instal·lacions del càmping. "Generar consciència acaba sent el valor afegit del nostre càmping. Que et sentis identificat amb els nostres valors és la millor garantia que el client repetirà", conclou Toni Castellar.