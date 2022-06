L'Església no col·laborarà en la investigació del Defensor del Poble sobre els abusos a menors

El Defensor del Poble,, ha admès aquest dilluns que la(CEE) ja li ha transmès que no participarà en la investigació que obrirà sobre, i ha limitat la seva possible col·laboració a donar resposta a algunes de les seves peticions sobre casos que s'estan investigant, però no oferirà informació sobre nous casos. Gabilondo ha recordat a més que el concordat signat entre l'i elimplica, entre altres, que no es pot obligar l'Església a obrir els seus arxius.Gabilondo ha fet aquestes manifestacions alon ha comparegut per exposar les bases de la investigació que li ha encarregat el Congrés fruit de les denúncies reiterades d'abusos a menors per part de membres de l'Església. Segons ha exposat, es crearà una-algunes de les quals són juristes, altres especialistes en el tracte amb les víctimes- i es crearà una unitat que recollirà els testimonis.L'objectiu és redactar un informe amb recomanacions de tipus legal per a la modificació de lleis que permetin reconèixer les víctimes, millorar la seva protecció i evitar que els abusos es puguin reproduir en el futur. Aquesta investigació, però,per la negativa de la Conferència Episcopal a col·laborar amb les tasques. A finals d'abril la CEE va transmetre a l'exministre que no formaria part del grup de treball.Gabilondo ha lamentat la negativa aquest dilluns. Ha explicat que les converses amb l'òrgan de govern dels bisbes li han deixat clar que. Segons ha explicat "d'una manera o un altre m'han anat dient d'alguna manera que no participaran".Amb tot, ha explicat que ell no és partidari de sotmetre l'Església a unrespecte als casos d'abusos sexuals de què té coneixement, i ha afegit que no actua amb "afany persecutori", però ha apuntat que espera "exemplaritat" per part de l'estament episcopal.

