Cultura injectarà 37 milions a l'audiovisual català perquè protagonitzi un «gir de guió»

La importància del doblatge i la subtitulació

vol protagonitzar un cop de timó i impulsar un gir de guió al seu sector. Necessita revifar, impulsar la seva capacitat i ampliar el seu repertori de continguts en diverses modalitats: suport financer, impulsar la llengua i donar espai a la creativitat. Les peces són al tauler i el Govern vol moure fitxa. Per això mateix,que engloba diverses línies de suport a l'audiovisual de Catalunya perquè, a part de posar en valor i reivindicar la seva feina, continuï creixent i es converteixi en capdavanter en el seu àmbit.Unapretén donar una empenta considerable a un sector que segueix nedant per unes aigües complicades, entre noves lleis de l'audiovisual -tant a escala estatal com a escala catalana-, complicacions al voltant de la crisi per la pandèmia i una competència ferotge amb altres espais com Madrid. En total, la conselleria que presideixdestinaràa l'audiovisual, amb un augment substancial en les línies de suport al sector, queGarriga ha desgranat d'on arriben aquestes noves injeccions de capital:després "d'haver estat invertits aquí en productes audiovisuals en llengua catalana". A més, el Govern repd'una partida destinada de manera exclusiva per als cinemes, i 1 milió d'euros que aterren per pal·liar els efectes de la pandèmia a les sales. El Departament també ha anunciatque estarà immers en la secretaria de, amb la funció de reforçar totes aquelles polítiques públiques relacionades amb el català a l'audiovisual. "En aquest país tenim grans professionals de l’audiovisual, amb molt de talent, i alhora és una indústria molt potent, amb molt potencial de creixement", ha reconegut la consellera Garriga.Les ajudes per poder crear pel·lícules i sèries en català augmentaran de manera substancial, segons Cultura. Ara per ara, han anunciat quepràcticament el doble. En el món de les sèries, la injecció creix encara més. Per incentivar laen la nostra llengua, el Departament destinarà fins a(3,2 més que en l'anterior període). En total, la convocatòria de producció de cinema té una dotació prevista deAquest any 2022 s’amplia el límit de quantia màxima de la subvenció per als projectes en versió original catalana o occitana, en la seva variant aranesa, passant de 800.000 euros a un màxim d’1,5 milions per a dos projectes, i 1,2 milions per a dos projectes més, a condició que estiguin entre els sis millors puntuats. Pel que fa a la ficció seriada, l’ajut a les sèries de ficció s’adreça només a produccions en llengua catalana i la línia augmenta la quantia màxima per projecte,La creació d'aquest nou departamentEn primer lloc, impulsar l'oferta de productes i serveis en llengua catalana en àmbits audiovisuals; també proposarà iniciatives perquè es promogui i es consumeixi el català a l'audiovisual, a més de difondre els principals serveis i productes audiovisuals en la nostra llengua ja disponibles. És a dir, un objectiu seria aconseguir que els títols ja doblats en català formin part de les plataformes d'streaming comi companyia que ja ofereixen els productes, però sense el català.A més, el nou servei vetllarà per la qualitat lingüística dels productes audiovisuals en català que rebin les ajudes del Departament; també tindrà com a objectiu suggerir, impulsar i coordinar iniciatives per a la territorialització de l’exhibició de cinema en català en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, entre d'altres.El director de la secretaria de Política Lingüística,, ha reivindicat amb contundència la demanda del públic del país pel que fa a tenir l'accessibilitat a contingut doblat i subtitulat en català., una va per sales de cinema i l'altra a les plataformes", ha assegurat. "La nostra preocupació és que el públic pugui arribar a consumir les pel·lícules i les sèries en català", ha reblat.Cultura i el sector convergeixen en un acte especial -retransmès per streaming i amb una gran producció de realització- per. Des de la innovació, la creació o com es duu a terme una pel·lícula, una sèrie, un documental o qualsevol producte en general, fins al punt de la distribució, diverses personalitats de la indústria catalana i del Departament de Cultura han unit forces per reivindicar l'obra que es fa a Catalunya. "i possiblement això també ajudarà que se’ns pugui visibilitzar al món en llengua catalana", ha sentenciat Garriga.

