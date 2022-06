Termòmetres avall i pluges generalitzades post onada de calor

Tarda de dilluns amb sol o ressol. Tot i això, creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu que descarregaran alguns ruixats que, puntualment, també podran aparèixer a altres punts del terç oest. https://t.co/vFxpOUaiO7 — Meteocat (@meteocat) June 20, 2022

Temperatures de rècord

a la meitatde Catalunya per aquesta setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya () va donar per acabada l'onada de calor d'aquests dies durant el cap de setmana i, per tant, no es viuran els episodis de calor intensa que durant la setmana passada van portar alguns termòmetres fins als 40 o 43 graus.Lesperò la calor seguirà instal·lada a Catalunya fins al dimecres, després que elsque s'esperen perrefredin l'ambient. I és que, tot i que durant el matí algunses deixaran veure sobretot a la zona del Pirineu, no serà fins després de migdia quan lesentraran des de l'Aragó i avançaran a laS'espera també un episodi deal sector deque s'intensificarà a mesura que avanci la tarda del dimarts. Pel que fa a l'endemà, elserà dia dea tot Catalunya, que podran remetre durant el dijous. Així, la, tot i que la calma serà momentània, ja que s'esperen nous ruixats iarreu durant elde pont.Des del dimecres 15 al dissabte 18 de juny, Catalunya s'ha vist plenament afectada per unaprovinent del nord d'Àfrica que ha provocat unai molt primerencar, amb valors deAlguns termòmetres han arribat a marcarals sectors tradicionalment més càlids de l'interior i en trams del prelitoral.Algunes de les màximes superiors als 40ºC mesurades per la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) i la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM) al llarg de l'episodi són les registrades al(43,1ºC),(41,2ºC),(40,9ºC) o(40,1ºC).

