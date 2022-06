El manga en català creix: Norma Editorial publicarà una línia amb èxits del gènere

I ara sí! Estem molt contents de presentar-vos oficialment la nostra nova línia de manga en català! I ho fem amb #TokyoRevengers!



No us perdeu aquest vídeo! https://t.co/m5csgLSuuo

👇👇👇 pic.twitter.com/DNZjadBU1P — NormaEdManga (@NormaEdManga) June 17, 2022

​Reaccions

Molt contents per l'aposta que feu pel Català :D Gràcies per apostar per manga en Català i que això segueixi 🎉🎉 — Pau🎗‏🏳️‍🌈 (@Dharma_794) June 17, 2022

Y no se podría haber dicho desde un principio que la edición iba a existir en un futuro?? Me habría esperado, porque ahora ya tengo 7 tomos en casa y la verdad, pocas ganas de comprar otros 7 :)))) — Timely (@Paisen91) June 17, 2022

​L'afició pel manga a Catalunya, creix

publicarà una. El primer llançament serà aquest juliol i començaran amb Tokyo Revengers, un dels mangues "més venuts del mercat", escrit i il·lustrat per Ken Wakui i publicat l'any 2017. Ho ha anunciat l'entitat als seus comptes de Twitter i Youtube aquest matí, tot just quan fa menys de 24 hores que s'ha sabut que hi haurà unde l'obra, que també compta amb una sèrie que ben aviat estrenarà la segona temporada.A partir de juliol els fans del manga podran gaudir d'algunes de les seves obres preferides també en llengua catalana a través de Norma Editorial:Annabel Espada, de l'equip de l'editorial, ha avançat que el primer llibre de Tokyo Revengers "té una mida més gran que en l'edició japonesa i inclou pàgines de color inèdites" i ha afegit que "els nostres volums són dobles i els tindreu". La primera edició serà promocionada, amb un 2 x 1 dels dos volums. Al setembre, continuaran la sèrie amb Kimetsu no yaiba, Jujutsu Kaisen i Chainsaw Man, "les primeres d'un gran nou catàleg".Bona part de les reaccions a la notícia han estat positives. La majoria d'aquestes, han elogiat la iniciativa de l'editorial de publicar en català.Però, com és habitual, també hi ha hagut queixes d'algunes persones que consideren que arriba "massa tard" o que s'hauria pogut dir abans, perquè hi ha gent que ja havia comprat els volums que ara es posaran a la venda en català.El darrer Saló Internacional del Còmic va aplegar més de 110.000 assistents i l'edició postpandèmia del Manga Barcelona tampoc va decebre, amb més de. El saló va vendre totes les entrades per als quatre dies de l'esdeveniment en menys de 24 hores. Amb aquestes xifres, la directora de Còmic Barcelona, Meritxell Puig, es va congratular que "molts joves, moltes famílies i gent nova van anar a descobrir el còmic". Un altre fet que es va recalcar va ser l'èxit de la part del, la dedicada als nens. "Ha estat sempre plena", va destacar Puig.

