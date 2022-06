Barcelona recomana no llençar coets ni fanalets per Sant Joan

Recorreguts segurs i punt lila

Evitar molèsties en zones residencials

Guinguetes fins a les 3.30 hores i desallotjament de platges a les 6

ha preparat un dispositiu per afrontar unadede tornada a la normalitat, amb la previsió de fins a 60.000 persones a les platges. Aquesta arriba però en una situació de risc molt alt d'incendis i per això elsdehan recomanat no llençar coets ni fanalets i extremar al màxim les precaucions.A més, es reforçarà la lluita contra les agressions sexuals i masclistes, amb vuit itineraris segurs, a la zona de platges però també al, i l'activació d'un nou punt lila a les platges que es mantindrà durant l'estiu. Lai els Bombers tenen previst fer ús dels drons en el dispositiu de seguretat. Pel que fa a la neteja, hi haurà 366 operaris i es col·locaran 2.600 papereres extra.La Guàrdia Urbana desplegarà un dispositiu a la ciutat mantenint especial atenció a les platges i altres espais de l'interior de la ciutat on hi hagi aglomeracions, com poden ser les places. En aquest sentit, es tindrà especial atenció dels indrets on es trobin llocs amb llenya, fustes o materials emmagatzemats que puguin ser utilitzats per encendre fogueres sense autorització i la zona forestal delEl tinent d’alcaldia de, ha recordat que la normativa prohibeix fer cap activitat amb foc o pirotècnica a menys de 500 metres d'una zona amb vegetació. En aquest sentit, ha reclamat extremar les precaucions i ha informat que està en contacte amb el Departament d'Interior per si hi ha noves indicacions. El Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament perllongarà el dispositiu de vigilància de la zona forestal, Collserola però també, fins ben entrada la nit.Fins ara, s'han validat les condicions per a l'encesa de cincmajors a la ciutat: tres a l', una ai una a. Pel que fa a l'ús de drons, Bombers de Barcelona té previst utilitzar-los en cas d'alguna emergència però no té programats vols per aquella nit. En canvi, la Guàrdia Urbana sí que farà un ús preventiu des de primera hora de la nit a la zona de platges. El cos policial calcula que podria rebre fins a 1.000 trucades durant la revetlla.D'altra banda, el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica,, i l'intendent major de la Guàrdia Urbana,, han explicat que es reforçarà tant la prevenció contra les violències sexuals i masclistes. En aquest sentit, s'han establert vuit recorreguts segurs. D'aquests, alguns ja funcionaven però per Sant Joan s'hi ha afegit al Passeig dei al Born. Aquests itineraris van de les zones d'oci a les parades de transport públic i en aquests les patrulles faran undinàmic i amb molta atenció a punts foscos. També s'ha reforçat la il·luminació en determinades zones.A més, es posarà en funcionament ela les platges. Aquest entrarà en funcionament a les 22.00 hores de la nit de la revetlla i estarà operatiu fins a les tres de la matinada. Disposarà d'un punt fix d'atenció i informació ubicat a l'edifici de la Direcció de Platges, a l'espigó del, i hi haurà també cinc parelles itinerants que aniran passant per les platges. També s'han introduït criteris feministes en el dispositiu de lavabos que s'ha ideat.Com ja es va fer l'any passat, la Guàrdia Urbana farà un control dels fluxos de persones que van i tornen de lesper tal d'evitar que la gent passi per zones residencials properes a les platges, com passa amb la. També hi haurà una restricció als pàrquings de la zona de platges, motiu pel qual es recomana l'ús del transport públic. Com ja és habitual, s'establiran controls preventius d'alcoholèmia i drogues a tota la ciutat i també es farà una tasca preventiva evitant l'estacionament indegut de caravanes, furgons o altres vehicles que podrien servir com a magatzems de begudes per abastir els venedors ambulants.Finalment, lesde la zona litoral podran oferir servei de restauració fins a les 3.30 hores, tot i que tindran mitja hora més per recollir. El desallotjament de les platges es farà a les sis del matí, amb un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. Pel que fa al dispositiu de neteja, hi haurà 91 equips i 366 treballadors, recuperant la dimensió prèvia a laLes tasques extraordinàries començaran el matí de la revetlla amb la preparació dels espais i la distribució de papereres i contenidors. El dispositiu continuarà a la nit amb cinc equips i 10 persones. Un cop desallotjades les platges, 337 persones de 80 equips s'encarregaran de netejar les platges però també les zones properes com el Parc del, la, eli els itineraris alA més, per reforçar las'instal·laran 124 contenidors addicionals (71 d'envasos, 18 de vidre i 35 de resta), a més de 19 banyeres per a residus, 11 per a envasos i 8 per a resta. Batlle ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per tal que es pugui viure unacívica i de proximitat.

