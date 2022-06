Moren tres persones en un tiroteig en una casa al barri de Salamanca de Madrid

El #SUMMA112 ha confirmado la muerte de dos mujeres y un hombre en una vivienda de la calle Serrano, en #Madrid. Presentan heridas por arma de fuego.



Investiga la @policia. pic.twitter.com/XssuoalMM2 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) June 20, 2022



aquest dilluns al matí en un habitatge del número 205 del carrer Serrano de(al cèntric barri de Salamanca), tal com ha informat el servei d'emergències 112. Laamb la qual treballa la policia és que l'home, de mitjana edat, hauria matat la seva mare -de 65 anys- i la seva cuidadora -de 35- i després s'hauria suïcidat amb la mateixa pistola.en sentir sorolls de trets a la casa. L'avís s'ha donat al voltant de les 10:00 hores i els serveis d'emergència, ràpidament, s'han dirigit a l'habitatge. Allà, s'han trobat amb els tres cossos amb ferides d'arma de foc repartits en diferents habitacions. Només han pogut confirmar la seva mort.El Grup V d'Homicidis de la policia s'encarrega de la investigació dels fets i a la casa, a hores d'ara, hi treballen agents de la Policia Científica recollint proves. De moment, però no han trobat més senyals de violència.La investigació encara és oberta, però la policia pràcticament ha descartat la hipòtesi que tots ells hagin estat víctimes d'un violent robatori o d'una venjança.

