El COE descarta la candidatura en solitari de Catalunya per als Jocs d'Hivern de 2030

Punt final al serial dels. El(COE) ha descartat definitivament presentar candidatura per a la cita olímpica de 2030 després de les discrepàncies dels darrers mesos entre l'a l'hora de plantejar un projecte conjunt. Malgrat la insistència de la part catalana, que ha treballat fins a última hora per organitzar els Jocs, el bloqueig de Javier Lambán i la negativa del COE a un projecte exclusivament català ha fet impossible configurar una candidatura forta. No hi haurà, doncs,, però el COE no descarta presentar una candidatura bàsicament catalana de cara a l'edició de 2034.La decisió feia dies que sobrevolava els despatxos del COE, tal com havia informat El País. Des que Lambán va trencarassolit a principis d'any, no hi ha hagut manera d'arribar a acords. L'Aragó volia reobrir la distribució de proves i guanyar més pes. La imatge de divisó, evidenciada en nombroses reunions i declaracions públiques de Lambán, ha desgastat el projecte, mentre les altres ciutats candidates guanyaven força. A l'organisme tenen clar que el responsable del descarrilament del projecte olímpic és el president aragonès, i també ho veu així la Generalitat. El president aragonès ha jugat amb el calendari electoral -és el candidat del PSOE a les- i ha utilitzat l'argument del greuge respecte Catalunya. El projecte ha estat ple d'interrogants durant les negociacions. La manca d'acords ja va obligar fa unes setmanes aque tenia prevista el Govern per als territoris afectats pels Jocs, a l'espera de tenir tota la informació sobre la candidatura. A les dificultats en la negociació s'hi ha sumat el fet que el projecte olímpic no genera unanimitat al territori i, especialment, a les comarques implicades en els Jocs. El Govern esgrimeix que, en les diverses visites als municipis del Pirineu, els càrrecs governamentals mostren "predisposició" per acollir els Jocs. Una enquesta de la Generalitat apuntava que tres de cada quatre catalans avalen la candidatura als Jocs i la troben "interessant o estratègica".Això contrasta amb les protestes de les darrere setmanes, capitanejades per la, que es van concretar en una manifestació a Puigcerdà en què milers de persones van rebutjar la candidatura. Des de la Plataforma eren optimistes i feia setmanes que pensaven que la candidatura no tindria recorregut, un punt de vista que finalment s'ha confirmat.234889

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor