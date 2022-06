Junts pressiona ERC per abandonar el suport «gratuït» a Sánchez després de la desfeta a Andalusia

Les eleccions andaluses són una oportunitat per a l'independentisme a l'hora de deixar de fer costat de manera "gratuïta" al govern espanyol liderat per. Aquest és el missatge aque ha traslladat aquest dilluns el portaveu de, en la roda de premsa posterior a l'executiva del partit. Rius ha indicat que és el moment de bastir un "front comú" independentista ai ha avançat que impulsaran una moció al Parlament per reclamar que no s'aprovin els pressupostos generals de l'Estat si el govern espanyol no compleix amb les inversions a Catalunya.Elha quedat especialment debilitat del resultat de les eleccions andaluses, amb només 30 escons -en els últims comicis en va obtenir 33- i observant com eles disparava fins a la majoria absoluta. Es tracta de les segones eleccions autonòmiques consecutives, després de les de, en què els socialistes no només perden davant dels populars, sinó que veuen com la suma de les esquerres continua immersa en una davallada. De moment, Sánchez no té cap intenció d'escurçar la legislatura estatal, però veu com les perspectives comencen a ser més aviat magres.Segons Rius, el líder del PSOE és el "gran perdedor" d'aquestes eleccions. "L'amenaça d'un govern del PP a Madrid sabem que avui és més real que no pas ahir.. La por a Vox ja no mobilitza les esquerres, no pot ser una excusa per donar suport a Sánchez a canvi de no res", ha apuntat el portaveu de Junts, en un missatge dirigit a ERC. Rius ha ressaltat que la taula de diàleg, que només s'ha reunit una vegada en aquesta legislatura, no pot ser una mesa de "silenci i silenciadora" del conflicte existent amb Catalunya."El suport gratuït que hi ha hagut fins ara a canvi d'una taula que no es reuneix no serveix per res. Sánchez ha de saber que s'han acabat els suports gratuïts a canvi de promeses que no es compleixen. Estenem la mà a ERC i a laper un front comú que posi damunt la taula els temes que afecten els ciutadans de Catalunya", ha apuntat el portaveu de Junts. Dins d'aquestes carpetes hi ha situat lesa Catalunya -els incompliments han tornat a ser flagrants en el primer trimestre de l'any- i també la negociació sobre l'i l', congelades des de fa mesos.Pel que fa a la negativa del Comitè Olímpic Espanyol (COE) a una candidatura catalana als Jocs d'Hivern del 2030 , Rius ha assegurat que els criteris que s'han seguit són més "polítics" que no pas "tècnics" o "esportius" a l'hora de decidir sobre la candidatura. "Hi ha hagut un boicot de l'Aragó i un silenci còmplice del govern espanyol", ha ressaltat Rius, que ha carregat tant contra, president del govern regional aragonès, com contra el ministre de Cultura i Esports,, per haver "mirat cap a una altra banda". "S'han prioritzat els interessos del PSOE a l'Aragó", ha remarcat el portaveu de Junts, que ha lamentat elde Lambán.

