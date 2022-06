Els comuns criden a fer «autocrítica» pels errors comesos després de les eleccions andaluses

El president del grup d'Unides Podem (UP) al Congrés,, ha assegurat que els resultats electorals de l'esquerra en les eleccions autonòmiques d'de diumenge no han estat bons, per la qual cosa ha cridat a. En una roda de premsa a Barcelona juntament amb la líder dels comuns al Parlament,, Asens ha assegurat que s'han d'"analitzar els errors que s'han comès", i ha apostat per obrir un temps nou que començarà el 8 de juliol amb la presentació del projecte 'Sumar' encapçalat per la vicepresidenta i ministra de Treball,Malgrat que considera dolents els resultats a Andalusia, Asens ha celebrat que "s'ha frenat l'avanç de l'extrema dreta" i que Vox quedi, per tant fora, del govern andalús. Tot i això, ha lamentat que no hagi estat gràcies a les esquerres, que creu que "o s'han, o han anata votar o han optat pel vot útil".Asens considera queel resultat d'Andalusia a nivell estatal, i ha apuntat que el camí per mobilitzar l'esquerra és complir amb l'acord amb el qual va néixer el govern de coalició amb el PSOE. Per a ell, seria un error que els socialistes apostessin per virar cap a la dreta. "La dreta està mobilitzada per l'existència del govern de coalició i no es mobilitzarà més perquè es compleixi un acord de canvis profunds", ha dit en referència a l'acord per formar govern.Considera que s'ha "avançat molt en agenda social, però falta molt a fer en l'agenda democràtica i territorial", i ha apostat per derogar lai la, i aprovar unai una altra deAsens també ha lamentat que Per Andalusia tingués un inici marcat pel, però ha apostat per la unitat que creu que s'ha vist durant la campanya i ha insistit que el 8 de juliol s'han de deixar enrere les dinàmiques del passat i apostar per la unitat amb el projecte Sumar.Sobre si creu que es podrien avançar les eleccions generals, Asens s'ha remès a les paraules del president del govern espanyol,, que ha dit diverses vegades que no té intenció d'avançar-les: "Donem credibilitat a les seves paraules. Entenem que no passarà".

