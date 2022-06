El PSC no veu en els resultats d'Andalusia «cap símptoma de canvi» del cicle polític a Espanya

La victòria incontestable de Juanma Moreno a Andalusia , un feu històric del socialisme espanyol que ara controla elamb majoria absoluta, té un impacte directe en la política espanyola. Els populars s'han afanyat a argumentar que els resultats andalusos són el preludi del "fracàs" de Pedro Sánchez , pensant ja en la carrera d'Alberto Núñez Feijóo cap a la Moncloa. Elno ho veu de la mateixa manera. En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva del partit d'aquest dilluns, els socialistes catalans han apuntat que l'escrutini andalús no és "" de cicle polític a Espanya.El cap de files del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i viceprimer secretari de Política municipal,, ha evitat vincular la majoria absoluta del PP a un relleu a la Moncloa el 2024. A banda de constatar que les esquerres no han sabut mobilitzar l'electorat, Collboni ha destacat la "" del govern de Sánchez i la "" desplegada, per exemple, en el mercat de treball i el model productiu. "És el moment deen el nostre projecte i restablir la confiança amb la majoria de ciutadans", ha insistit el portaveu socialista.Els comuns també han fet anàlisi dels resultats de les esquerres a Andalusia. El president del grup parlamentari d'(UP) al Congrés,, ha assegurat que els resultats electorals a les eleccions andaluses no han estat bons i ha fet una crida a "reaccionar, prendre nota i fer autocrítica" . En una roda de premsa a Barcelona, juntament amb la líder dels comuns al Parlament,, Asens ha assegurat que cal "que s'han comès" i ha apostat per obrir un temps nou.Per als comuns, aquest punt d'inflexió pot ser el 8 de juliol, amb la presentació del projecte, que capitaneja, vicepresidenta espanyola i ministra de Treball, Yolanda Díaz. Amb la intenció de buscar una lectura positiva dels resultats andalusos, Asens ha celebrat que s'hagi "" l'avenç de l'extrema dreta.no serà una força decisiva després de la majoria absoluta aconseguida pel PP.

