No són meduses i és un dels organismes més desconeguts del mar: les salpes

Com es pot diferenciar una medusa d'una salpa?

Lessón. S'identifiquen fàcilment amb lesper la seva aparença, però el cert és que són dos animals ben diferents. Encara que les salpes, enguany encara en veurem més i el motiu no és altre que la calor. L'augment de les temperatures fa que el mar estigui més calent, el que fa que proliferar el fitoplàncton: el seu menjar.Aquests animals, a més a més, són. Per això, experts i expertes han demanat a la ciutadania que. Les salpes filtren el mar i absorbeixen CO₂. Són relativament petites, fan uns 10 centímetres de llarg, però s'enganxen les unes a les altres i poden arribar a fer una cadena de 10 metres. Aquestes colònies són les que contribueixen al cicle del carboni oceànic i a eliminar aquest element del medi, tal com ha explicat a Catalunya Ràdio, doctor en Ciències Biològiques per la UAB i investigador del CSIC a Barcelona.@adventuresfoenric és un usuari d'Instagram que s'ha fetper una publicació sobre les salpes, que acumula quasi 20.000 m'agrada. L'Enric ha detallat en la publicació què són aquests organismes i per què són importants després que ell mateix les confongués amb meduses en trobar-se-les a la platja.Les salpes són un organisme invertebrat, que és un graó per damunt de les meduses en l'escala evolutiva. Són prèvies, també, als peixos. D'aspecte són transparents i arrodonides, i de tacte, gelatinoses. "i el seu cicle de vida és d'un any", ha explicat Gili.perquè són inofensives, no tenen tentacles i solen tenir taques marrons.

