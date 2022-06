El PP arrasa a Andalusia i obté la majoria absoluta

Feijóo guanya el primer assalt a Sánchez

Victòria sense pal·liatius. Eli governarà en solitari els propers quatre anys, sense que sigui necessari el suport de. Amb més del 96% del vot escrutat, els dehan obtingut 57 escons, més del doble dels que tenien fins ara. L'esquerra, amb elal capdavant, ha perdut força al parlament andalús. De fet, els designen el pitjor resultat de la seva història en el que era el principal feu socialista a Espanya. La coalició, on hi ha Podem, ha aconseguit cinc diputats, i, dos.La victòria del PP és història. Per primera vegada és primera força a Andalusia i ho fa amb una majoria absoluta clara que el permetrà evitar pactes amb la ultradreta de Vox, capitanejada per. Els ultres han millorat lleugerament els resultats, de 12 a 14 escons, que seran irrellevants per garantir el govern del PP. La gran victòria dels populars ha contingut el creixement de l'extrema dreta, que totes les enquestes apuntaven que milloraria resultats. Del parlament andalús en desapareix, que no ha arribat al mínim de vots necessaris per obtenir representació. És fàcil interpretar que els vots dels taronges ha anat cap a PP i Vox.La victòria de Moreno Bonilla té moltes derivades en la política espanyola. El president andalús ha fet una, construïda sobre la base de la seguretat en el triomf i, per tant, no ha arriscat, evitant tant com ha pogut les controvèrsies. El president de la Junta se sent còmode amb uni aparentment conciliador. En aquests moments, al PP governa una aliança entre el galleci l'andalús Moreno, una pacte que queda reforçat.La victòria a Andalusia situa Feijóo a l'inici de la carretera que porta a la Moncloa. Tambédins del PP. Reforça, doncs, l'estratègia d'una direcció conservadora que vol mostrar un rostre menys crispat que el de Pablo Casado Els resultats a Andalusia també tenen. El president del govern espanyol,, queda tocat després dels mals resultats del seu candidat. El PSOE com a segona força a Andalusia convida pensar en una llarga travessia per l'oposició. Això generarà tensió al partit. El govern espanyol, que no es caracteritza per la seva fortalesa ara mateix, queda més debilitat, també pels mals resultats de Podem. Els resultats de Per Andalusia mostren també les limitacions del projecte de Yolanda Díaz.

