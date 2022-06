El presentador Santi Millán, víctima de la filtració d'un vídeo sexual

L'actor i presentador de televisió-ara és la cara visible de Got Talent España- ha estat víctima de la filtració d'una les. En les últimes hores, ha corregut un vídeo on es veu Millán, de 53 anys, mantenint relacions sexuals amb una dona, de la qual no se'n coneix la identitat. El vídeo està enregistrat pel mateix Millán.Ni ell ni el seu entorn s'han pronunciat sobre la qüestió, però el seu nom ja és tendència a les xarxes socials, com. Segons ha informat La Vanguardia, filtrar un vídeo de contingut íntim pot tenir conseqüències legals pel responsable de la. Podria ser un delicte deEl codi penal tipifica aquest delicte amb unaque podria arribar als quatre anys si es comprova que les imatges s'han fet públiques contra la voluntat del titular. Els fets són rellevants perquè Millán és una persona pública, amb una llarga trajectòria sobre els escenaris i més de 400.000 seguidors a Twitter.

