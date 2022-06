Bicing prepara un nou servei que agradarà als usuaris

Més de 45.000 usos diaris

Els usuaris del servei de lloguer de bicicletes municipal de Barcelona, el, sabran amb antelació les opcions que tenen de trobar bicicletes i ancoratges lliures a les estacions. A partir de la tardor,, l’app oficial del servei de Bicing, incorporarà unpredictiu que permetràen els següents 15 o 30 minuts després de fer la consulta. D’aquesta manera, els abonats podranles seves opcions de mobilitat per la ciutat.Actualment, SMOU ja mostra el nombre de bicicletes i espais disponibles en temps real. Amb la nova funcionalitat, els usuaris podran saber també la predicció futura de disponibilitat i escollir a quina estació adreçar-se. La informació es mostrarà de forma senzilla a través de l’app. Només caldrà seleccionar l’estació d’interès i prémer el nou botó de predicció de disponibilitat. Fent això, l’usuari sabrà si la probabilitat de trobar una bicicleta o un ancoratgeAixò serà possible gràcies a la incorporació d’un software que tindrà en compte variables com l’històric de disponibilitat de l’estació, la situació meteorològica i les rutes que fan habitualment els vehicles que reposen les bicicletes.Aquest nou servei predictiu ha estat presentat aquest diumenge coincidint amb el, al passeig Lluís Companys. Bicing hi ha instal·lat un estand on els visitants han pogut provar les bicicletes elèctriques i participar en un “rasca i guanya” i optar a premis com abonaments anuals, punts per l’app Joc del Bicing i marxandatge, entre d’altres.A nivell europeu, Barcelona és la ciutat amb la densitat més alta d’estacions per kilòmetre quadrat i amb un nivell de rotació més alt de bicicletes. Es va estrenar el març de 2007 amb 200 bicicletes i 14 estacions, amb l’objectiu d’impulsar l’ús de la bicicleta com a transport públic sostenible. Aquell mateix any, el servei va augmentar exponencialment fins a les 3.000 bicicletes i les 194 estacions. I actualment, ja compta amb un total deEl Bicing va tancar el passat mes de maig amb més de 131.000 persones abonades. En tot l’any passat es van registrar més de 14 milions d’usos, amb una mitjana per sobre dels 45.000 viatges diaris. I en el que portem de 2022, la mitjana diària ja supera els 47.000.Segons estudis interns de l’, el Bicing va evitar l’any passat al voltant de 200.000 desplaçaments en vehicles de combustió a la ciutat. Són el 9% d’usuaris que, si no existís aquest servei de bicicleta compartida, agafaria el cotxe o la moto. Aquesta reducció va suposar un estalvi anual de més de, el mateix que absorbiria un bosc amb les dimensions de dos parcs de la Ciutadella o 62 illes de l’Eixample.

