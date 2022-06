​Per què sembla que aquesta taca negra es faci gran?

Hi ha moltesque en fan creure coses que no són. Com aquesta imatge. Hi podem veuresobre un fons de punts més petits. I si la mirem atentament ens dona la sensació que. De fet, els hi passa al 86% de les persones.Per què passa això? Segons un estudi, que recull RAC1, els ulls fan una predicció del que passarà. Es té la sensació que hi hagi, com si s'entrés a un túnel. Això fa que el cervell cregui que estem en moviment i intenta evocar. Per això es fa més gran. Això s'anomenaParal·lelament, tambéperquè el nostre cervell també interpreta que estem a punt d'entrar a una zona més fosca.

