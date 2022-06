​Així s'ha transformat Ryan Gosling per encarnar el Ken de «Barbie»

El passat abril es va anunciar que l'actriuencarnaria la famosa ninaen una pel·lícula dirigida per la directora(autora de Lady Bird o l'última versió de Mujercitas). Ara,ha donat a conèixer com serà el seu famós xicot, que interpretaràEn la seva presentació a les xarxes socials, es pot veure el conegut actor totalment canviat: tenyit de, amb la, i unssota una armilla texana.La pel·lícula sobre la famosa nina nord-americana dearribarà a les pantalles el 21 de juliol del 2023. A més de Robbie i Gosling, completa el repartiment de la pel·lícula Kate McKinnon, Alexandra Shipp, America Ferrera, Simu Liu, Hari Nef i Will Ferrell.

