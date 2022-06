Un incendi forestal crema entre Oliana i Peramola, a l'Alt Urgell

Uns'ha declarat aquest diumenge a la tarda entre(Alt Urgell), segons han informat elsde la Generalitat. Hi treballen 35 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. El foc i la fumarada obliguen a tallar la propera C-14 entre els quilòmetres 144 i 141,5, entre Oliana i el pantà d'Oliana, segons detalla el Servei Català de Trànsit (SCT).L'avís del foc s'ha rebut a les 14.32 hores a la zona del(991 metres) i els efectius treballen per evitar que l'incendi de vegetació s'obri cap a la serra d'Aubenç i Roc de Cogul. Els Bombers prioritzen el flanc dret de l'incendi i amb mitjans aeris s'està treballant de cua a cap."Estem en un episodi de molta complexitat, amb simultaneïtat de serveis i condicions adverses. Des de dimecres hem atès gairebé 200 actuacions per apagar incendis de vegetació", mantenen els Bombers. Aquest matí, el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat,, ha concretat una mica més i ha xifrat que, des de dimecres, han atès una mitjana de 60 focs diaris en zona forestal.Els Bombers actuen per poder estabilitzar aquest diumenge al matí la majoria d'incendis forestals del país, segons ha explicat el cap operatiu del cos, David Borrell, que també ha destacat que tot i que lessón "més favorables" diumenge que dissabte, avui s'esperen vents que poden arribar als 70 quilòmetres per hora en alguns indrets. Un fet que, ha dit, "afectarà la resposta dels bombers" i posa en "molta alerta" el cos pel sorgiment de nous focs.

