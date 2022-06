«The Guardian» retrata la massificació turística de Barcelona

A aquestes alçades de l'any, ja hi ha hagut focus de conflicte tant a la Barceloneta com en altres punts de la ciutat. I amb les reserves de juliol i agost ja fetes, la Sílvia preveu un estiu difícil. "Està pitjor que mai i només estem a juny", ha explicat al diari. Per conèixer l'escenari amb més amplitud, The Guardian ha parlat també amb el president d'Amics de la Rambla, Fermín Villar i el regidor de turisme, Xavier Marcé.

hotels siguin més cars per atreure clientela prospera o que els turistes es dispersin geogràficament per no saturar certes localitzacions. El veí del barri gòtic, però, considera que "això no va d'on va la gent o si són pobres o rics, va sobre que la ciutat sigui menys independent del turisme en primer lloc."



Aquest mateix diumenge, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic (ABDT) ha convocat una concentració a les Drassanes en protesta pel retorn del turisme massiu a Barcelona. Com a mesura simbòlica, els manifestants han bloquejat durant mitja hora un bus turístic de la línia vermella a l'altura del monument a Colom i han desplegat pancartes amb el lema Menys turisme, més vida i Stop aBús Turístic. L'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic retreu a l'Ajuntament que la pandèmia no ha fet replantejar realment el model de turisme a la ciutat. "Constatem que totes les promeses de diversificació de l'economia fetes durant la pandèmia han quedat finalment en paper mullat", ha criticat Dani Pardo, membre de l'ABDT. El debat, de nou, està servit.

. Amb aquesta frase la, una veïna que fa 47 anys que viu a la Barceloneta, ha resumit al diariquina és la situació actual, segons ella, del turisme a la capital catalana. En un reportatge extens , el diari britànic ha fet unaque visita la ciutat i de lesque experts, expertes, veïns i veïnes tenen sobre el seu impacte a Barcelona."El meu barri està tan saturat amb turistes que és impossible trobar-te amb algú al carrer o que els nens juguin o, inclús, tenir una nit en què descansis", ha relatat Martí Cusó, veí del barri gòtic, un dels més transitats de la ciutat. "Aquests dos anys de pandèmia han estat durs, però també han estat una", ha conclòs.Per una part rellevant de la ciutadania barcelonina la reducció de turistes durant la Covid va ser un respir. Una pausa per redescobrir parts de la ciutat que s'havien convertit en inaccessibles. Però, alhora,van haver de tancar les portes i, ara,per tornar a fer caixa. Això, els establiments que han pogut tornar a obrir.Villar s'ha mostrat convençut que "no pots arreglar Barcelona sense arreglar la Rambla", tot assenyalant que la majoria de les botigues i bars de la zona, simplement, no atenen residents. "No podem dir a un bar quant ha de cobrar per una cervesa, però". Els seus comentaris indiquen un patró, segons el rotatiu britànic: hi ha nombrosos interessos que depenen i creixen amb el turisme de masses, són aquests els que no volen que res canviï. Mentrestant, aquells que sí que volen donar-li la volta, sovint, no tenen autoritat per prendre decisions.És aquí quani els seus intents per mitigar aquest tipus de turisme. Posa d'exemple el límit al nombre de creueristes que desembarquen a la ciutat o les mesures "dràstiques" contra les, aproximadament, 6.000 llicències d'apartaments turístics que hi ha a Barcelona. El regidor de turisme ha anat més enllà i ha proposat que els

