Ganes de ballar i trobades arreu de Catalunya per celebrar el Dia Universal de la Sardana

Elcelebra aquest diumenge el seuamb trobades arreu de Catalunya. Enguany se celebra aquesta data ballant, de forma unitària, la sardanade. Aquesta composició la toquen les cobles de tots els aplecs que se celebren durant una jornada marcada pel sol, la calor i el retorn a la normalitat en aquesta activitat grupal sacsejada per la pandèmia.A l'esplanada del Born Centre Cultural s'hi han aplegat al matí diverses desenes de sardanistes que han ballat al so de les cobles Sant Jordi i Mediterrània davant la mirada d'alguns curiosos i turistes."La gent té, moltíssimes, però també téi això fa que no vingui tanta gent com venia abans, però a poc a poc es va recuperant", explica la Marina, gestora cultural i responsable de les trobades que se celebren a la plaça de la Catedral demolts caps de setmana.Com cada any, laha llançat un manifest coincidint amb la celebració del seu Dia Universal. Escrit en aquesta ocasió pel compositor de sardanes, Josep Maria Serracant i Clermont, destaca la "pàtria sonora" que suposa la sardana i la cobla."Aquesta cobla que s'ha anat fent gràcies al mestratge dels més importants compositors i instrumentistes de la nostra terra, ha esdevingut una rara avis dins del món de la música mundial", destaca el text, que també demana un "suport entusiasta" cap aquesta expressió del folklore català.

