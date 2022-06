Illa, convençut que el Govern «no va ni anirà», demana a Aragonès «més autoexigència»

El líder del PSC i cap de l'oposició,, ha dit quei ha demanat al president de la Generalitat,. En un discurs fet durant la reunió del Consell Nacional s'ha preguntat: "Volem una Catalunya de lamentacions o de solucions? Volem una Catalunya complaent o més autoexigent i que reconegui errors, també?". A tall d'exemple, ha recordat que "no és culpa del govern espanyol que faci dues setmanes que a 30 municipis de les Garrigues no hi hagi aigua".A més a més, com ja va fer dissabte,(Suïssa) divendres per mantenir una reunió d'ERC amb la secretària general del partit, Marta Rovira, en plena onada d'incendis. "Hi ha moments en què el bé comú passa per damunt dels interessos de partit", ha etzibat.D'altra banda, ha admès que elpressupostària espanyol és baix, però quea l'actual. No obstant això, ha dit que l'executiu de Pedro Sánchez inverteix més ara en Catalunya que la Generalitat i ha exigit a l'executiu d'Aragonès "una actitud més oberta" i de "voler solucionar problemes". En aquesta línia,, Raquel Sánchez, en la presentació de la B-40. "Quan es desbloqueja –la infraestructura-, per sectarisme polític Aragonès demana que ningú del Govern hi vagi", ha carregat, "i JxCat calla. Aquesta és l'actitud per a solucionar problemes? Quina Catalunya volem?".El dirigent del PSC ha celebrat la feina del govern espanyol en diferents àmbits, així com el paper de l'organització en l'executiu, amb Miquel Iceta i Raquel Sánchez al capdavant de dos ministeris. "Estem transformant Espanya, i que estiguin tranquils els que veuen canvis de cicle, perquè a Espanya continuarà havent-hi aquest cicle de transformació amb la participació del PSC", ha afegit.Sobre les, Illa ha demanat preparar-les. Ha exposat que "no tenim cap pressa. On estem governant, seguim governant; i on no, cal construir alternativa, amb calma". Per tot plegat, ha relatat que cal preparar els projectes amb set accions concretes: "anar als llocs, mirar activament, escoltar, aprendre, proposar solucions concretes, compartir amb el partit i constituir conjuntament amb els veïns". El dirigent socialista ha dit que fa quatre anys el partit aspirava a "mantenir-se" i resistir electoralment, però que

