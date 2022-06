La paga extra d'estiu dels pensionistes podria avançar-se uns dies

Des de fa anys, el govern espanyol ingressa lal'el mateix dia de finals de juny. Concretament, acostuma a ser el 27 aproximadament. Ara,i podria caure entre el 22 i el 25 de juny, tot dependent del banc de cadascú. El motiu és senzill, i és que actualment, motiu pel qual s'espera que la paga extra també s'aboni una mica abans.No obstant això, cal recordar que, com ara la d'estiu o la de Nadal. Això és perquè només cobren 12 pagues l'any, però, en canvi, reben més diners cada mes.A més a més, elfixat en laestableix que l'1 de gener de cada any s'incrementaran d'acord amb la inflació mitjana anual registrada en l'exercici anterior. Pel ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,, impulsor de la iniciativa, amb la reforma posada en marxa, el país passa d'“un marc que posava l'èmfasi en les retallades a un altre que garanteix el poder adquisitiu”, donant així “certitud absoluta als 11,5 milions de pensionistes que saben que les seves pensions es revaloraran amb la mitjana de la inflació al novembre”.Escrivá ha avançat també que, dues dècimes per sota del que es preveu, i ara ha dit que espera que la xifra es redueixi al 0,5% el 2022.

