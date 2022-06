​Volar de Barcelona a Palma en zepelí serà una realitat a partir del 2026

Volar de Catalunya a les Illes Balears enserà una realitat a partir del 2026. L'empresa britànica(HAV) i l'aerolíniahan acordat que el grup valencià adquirirà les deu primeres unitats del seu dirigible. Tal com expliquen les companyies , es tracta del modeli es preveu que estigui operatiu el 2026, quan hagi obtingut la certificació. El desplegament serà de forma esglaonada en els propers cinc anys.A més de connectar Barcelona i Palma, l'Airlander 10 volarà a altres destinacions. Té unaEl zepelí serà unaa l'actual. La seva empremta és molt més baixa que la dels avions. Tal com destaquen les empreses, està previst que el consum de l'Airlander 10 suposi una reducció d'de fins al 90% del projecte inicial i fins a arribar a lesde cara el 2030.De fet, el projecte està alineat als Objectius de Desenvolupament Sostenible () de l'ONU en matèria de producció consum responsable i d'acció pel clima.D'altra banda, tot i l'aposta per la sostenibilitat, sí que és cert que tindrana la d'un avió. Per tant, el trajecte fins a Palma podria ser molt més llarg. Si en avió pot durar més de mitja hora, en zepelí pot allargar-se

