El Meteocat dona per acabada l'onada de calor i preveu un descens progressiu de les temperatures

El Servei Meteorològic de Catalunya informa que ha finalitzat l'episodi de calor.



Podeu consultar la predicció meteorològica per als pròxims dies al butlletí 👇 https://t.co/dvBoqBQmJb — Meteocat (@meteocat) June 18, 2022

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per vent ⚠



➡ Diumenge 12.00 TU a 18.00 TU



➡ Ratxa màxima>20-25 m/s



➡ Grau de perill màxim: 1/6



➡ Comarques: Ponent i prelitoral sud. pic.twitter.com/G9fLtmiUN1 — Meteocat (@meteocat) June 19, 2022

El Servei Meteorològic de Catalunya (que aquests darrers dies ha ofegat Catalunya. A mitjà termini, preveu que la temperatura serà alta, però menys que aquests darrers dies i amb tendència a baixar de manera progressiva. Començarem a notar els canvis, segons el Meteocat, de cara al pròxim dimecres.Aquest diumenge a les 06:00 hores, tret del Pla de Lleida i de les Terres de l'Ebre on la temperatura ha quedat similar o ha pujat respecte dissabte. El Servei Meteorològic preveu una jornada amba l'interior i amb intervals de núvols baixos al litoral, sobretot als dos extrems i al cap del Llobregat.A partir de migdia, això sí, es formaran alguns núvols d'evolució al Pirineu, sobretot al vessant sud del sector occidental. Independentment d'això, el Meteocat ha emès un, que bufarà de component sud i est, i n'hi haurà algun de molt fort a cims del Pirineu occidental i a punts del prelitoral sud i l'interior de les Terres de l'Ebre durant la tarda. Malgrat tot, serà fluix i de direcció variable fins a mig matí i de nou a partir del vespre a l'interior. El llindar d'avís, ha indicat, és possible que se superi sobretot a zones elevades del sector.A més a més,feble, local i minso a partir de la tarda a punts del Pirineu occidental. Tant la temperatura mínima com la màxima serà entre lleugerament i moderadament més baixa, sobretot al quadrant nord-oest. La visibilitat serà bona o excel·lent en general, si bé a fins a primeres hores del matí i final del dia serà regular al litoral amb alguns bancs de boira.

