Lídia Heredia o un refugi

. I el simple fet de saber que tenia aquella part de la meva vida resolta em feia obviar la tele i preocupar-me per altres fronts que en aquell moment considerava més urgents. Perquè ja teníem la Lídia apuntalant-nos la informació matinal, i amb ella aquell territori concret quedava ben marcat i protegit.. Quedava protegit d'entrevistes robòtiques i de connexions buides de contingut. També de convidats que només tinguessin la voluntat de fer una mica de pantalla a l'hora del cafè, pasturant sense conseqüències per un plató, creient que el periodisme i els titulars es fan a la carta., i ens ho ha anat demostrant amb la impressió d'un segell reconeixible que no destaca per la seva capacitat de reproduir-se massivament dins del nostre periodisme. Un segell honest, sensat, que no s'ha caracteritzat mai per fer massa soroll ni per ser especialment vistós. N'ha tingut prou sent professional., havent-se preparat a consciència una bona entrevista, com abans, quan les entrevistes es preparaven a consciència. I escoltant a qui tenia davant sense estar únicament pendent de la següent pregunta, com abans, quan a les entrevistes s'escoltava a l'altre.-tal com ho fa també Gemma Nierga al seu Cafè d'idees, per cert- la meva ànima quedava tranquil·la. Algú estava fent la seva feina.. Què hi has d'anar a fer, a Washington, Lídia? Per què ens prives d'aquest refugi que ja teníem garantit? Acostumats a ser nòmades en tants aspectes de les nostres vides, alguns havíem trobat un lloc segur en el teu periodisme precís i amable. Un lloc que ara quedarà lluny, a milers de quilòmetres, amb la mateixa essència però amb aparicions comptades i breus.Torna i queda't amb la franja que vulguis de la graella, tria-la a l'atzar com ho fa El Foraster a l'inici de cada programa. Aquella franja on vagi a parar el teu directe periodístic tornarà a ser un refugi.

