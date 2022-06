L'objectiu dels Bombers és estabilitzar la majoria de focs aquest diumenge

Artesa de Segre: prop de 2.500 hectàrees cremades​

A Olivella, foc estabilitzat

La resta de focs, estabilitzats o controlats ​

"Estem en un, amb simultaneïtat de serveis i condicions adverses. Des de dimecres hem atès gairebé 200 actuacions per apagar incendis de vegetació", ha explicat aquest vespre el cos dels Bombers de la Generalitat a Twitter.i és que aquest matí n'han declarat un de nou: a les 6:23 els Bombers rebien l'avís que(Terra Alta) cremava un nou foc. A quarts de deu del matí, però, gràcies a la ràpida actuació del cos s'ha pogut donar per estabilitzat. Ara mateix, al flanc esquerre, que era el que més preocupava, les unitats d'actuació treballen amb eines manuals i descàrregues i es ressegueix amb línia d'aigua. Ja no hi ha flama activa ni el foc avança per cap flanc. Amb tot, els Bombers actuen per poder estabilitzar aquest diumenge al matí la majoria d'incendis forestals del país, segons ha explicat el cap operatiu del cos,Un nombre important de recursos del cos continuen estant a, a l'incendi de Baldomar, on el foc afecta, segons les estimacions dels Agents Forestals. Aquest dissabte els Bombers han aconseguit estabilitzar el flanc dret i ara tots els esforços se centren en el flanc oest. Les condicions han de millorar aquest diumenge i especialment de cara a dilluns. Laés, segons han explicat els Bombers,. A l'operació, hi actuen una trentena de dotacions. L'inspector en cap dels Bombers,, ha dit queaquest diumenge.Després de la feina feta durant la nit, el cos ha pogut donar per estabilitzades les flames a Olivella (Garraf). Ara,. El cap de la intervenció dels Bombers de l'incendi,, s'ha mostrat "moderadament optimista" perquè s'espera que la meteorologia vagi a millor i pugi la humitat durant la jornada. Fins ara, l'incendi ha cremat prop de 200 hectàrees i s'han hagut de confinar les urbanitzacions deEl conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, també ha dit en declaracions als mitjans que preveuenaquest diumenge la resta de focs actius que queden al. "Som on volíem ser, però en una situació molt complicada", ha afirmat Elena, que ha volgut agrair la feina dels Bombers.Pel que fa a la, ara per ara, elssón els d'Altés, Saldes, Peramola, Cabó, Santa Coloma de Gramenet i Siuró. Pel que fa al darrer, miraran de controlar-lo aquest diumenge. A Sallent, s'ha detectat un foc alprovocat per un llamp. La zona afectada és d'una hectàrea i no ha anat a més per la ràpida actuació dels Bombers. Els incendis jasón els de Farena, Lladurs i Corbera d'Ebre. I l'únicés el de Castellar de la Ribera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor