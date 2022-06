Avís de Govern i Bombers: «La situació és d'extrema complicació»

S'estan complint els objectius

La situació continuarà sent diumenge d'"extrema complicació" pels focs que cremen en diversos punts de Catalunya . El conseller d'Interior,, ha dit que la prioritat és el flanc dret de l'incendi d'. Malgrat elque s'ha vist aquesta tarda, això no ha posat en risc l'objectiu dels, però sí que ha obligat a fer una retirada puntual. "No ha perillat el perímetre fixat", ha dit. Els Bombers treballen per estabilitzar el flanc dret, que té el risc d'afectar un espai de 20.000 hectàrees. "És un incendi molt complicat", ha admès Elena.Pel que fa a l'incendi d', al Garraf, Elena ha dit que ha començat amb molta força però s'ha pogut controlar per la part dreta, que amenaçava d'avançar cap a l'. La capçalera tot apunta que acabarà a unes vinyes. Si tot va bé, aquesta nit s'avançarà per poder-lo estabilitzar. Passa el mateix amb els incendis que queden actius al"Som on volíem ser però en una situació molt complicada", ha dit Elena, que ha volgut agrair la feina i la intel·ligència dels Bombers. "Hi ha hagut molt bonaper centrar-se en els llocs prioritaris a cada moment", ha remarcat. De cara a demà, el conseller ha dit que serà un dia "extremament complicat", perquè fara vent i hi ha escalfor acumulada a la vegetació que no baixarà encara que baixin les temperatures.Elena ha recordat que encara hi ha incendis operatius i que hi ha hagut desenes d'incendis aquesta tarda a Catalunya. "En cada un d'ells hem hagut de donar-hi resposta immediata", ha recordat. La situació, doncs, continua sent complicada. A hores d'ara,, i sense una estratègia se'n podrien haver cremat més de 100.000.El cap dels Bombers,, ha detallat que hi ha hagut represes a l'incendi d'Artesa pel flanc esquerra i això ha complicat poder-ho "aguantar". "Estem en la previsió que teníem, el perímetre no ha estat afectat i estem satisfets amb l'objectiu prioritari", ha dit. Pel que fa als incendis del Solsonès, hi ha hagut algunes represes complicades -no com les d'Artesa-.Al migdia s'ha encès l'incendi d'Olivella i els Bombers han fixat com a objectiu evitar que entrés a l'Ordal. "El tenim perimetrat i esperem que durant la nit d'avui puguem treballar i estabilitzar-lo diumenge al matí", ha dit Borrell. Els Bombers enfoquen la nit saben que són "hores important" per estabilitzar focs que continuen descontrolats. "Anem guanyant dies i aguantant els objectius.", ha dit.

