Illa critica Aragonès per haver anat a Ginebra mentre hi ha incendis a Catalunya

"Menys retòrica i més fets"

No abaixar la guàrdia amb Vox

El primer secretari del PSC,, ha carregat contra el president del Govern,, per haver viatjat a(Suïssa) divendres "en un moment d'emergència", amb diversos incendis actius al país. "Aquests dies sento a parlar molt de dèficits, però aquí hi ha un dèficit de Govern. Aquest és el dèficit real que tenim a Catalunya", ha assenyalat Illa en la clausura de l'Aragonès, que és el coordinador nacional d'ERC, va traslladar-se a Ginebra dijous a última hora de la nit per una reunió de partit amb la secretària general,. Va tornar divendres a la tarda i es va desplaçar al Centre de Comandament Avançat al Complex Central de Bombers a Cerdanyola del Vallès.A Ginebra també hi van viatjar el conseller d'Empresa,i la consellera de Presidència,. "Ahir era un dia per ser a Catalunya, i no un dia per anar a fer una reunió de partit amb Rovira", ha esmenat Illa, que també ha criticat que els consellers s'hi traslladessin i "s'absentessin" a Catalunya.D'altra banda, el líder socialista ha fet una crida a la prudència aquest cap de setmana i ha enviat un "agraïment sincer" als, per la tasca "complicada en circumstàncies difícils, de simultaneïtat i amb condicions climàtiques adverses".Illa ha criticatper haver rebutjat alla tramitació de la llei delper prohibir el. "A ERC sembla que li passa alguna cosa amb el feminisme, i amb els sindicats", ha dit Illa en una referència velada a la negativa dels republicans a la reforma laboral. Per tot plegat, els ha exigit "menys retòrica i més fets" i ha exhibit "el compromís" del seu partit amb l'abolicionisme. Per la seva banda, la vicesecretària general del PSOE,, ha instat ERC i, que també es van oposar a la tramitació de la norma, a explicar la seva oposició "incomprensible".El Congrés debatrà la proposició de llei per prohibir el proxenetisme "en totes les seves formes".va votar a favor de la seva tramitació, junt amb el PSOE, però dividit, ja que els comuns s'hi van desmarcar i van votar-hi en contra. També el PP hi va votar a favor. ERC, Cs, JxCat i la CUP s'hi van oposar. PNB i EH Bildu rebutgen el contingut de la proposta però es van abstenir en la tramitació per permetre el debat de la norma.En la cloenda de l'també hi ha intervingut la presidenta del Congrés,, que ha advertit que el progrés pot retrocedir i que, davant de forces polítiques d'ultradreta com Vox, cal "no abaixar la guàrdia". "Davant el discurs retrògrad i antimodern que se situa al marge dels valors democràtics de la nostra Constitució, hem de mantenir el compromís amb els drets", ha ratificat. I ha expressat que "la igualtat de gènere és també una exigència democràtica essencial".Lastra ha destacat que els diputats del PSC al Congrés van ser els únics parlamentaris catalans que van donar suport a la tramitació de la proposició de llei per a perseguir el proxenetisme. "M'agradaria que en algun moment, o Cs, ens expliquessin per què s'hi han oposat, perquè és incomprensible", ha dit. No obstant això, la dirigent socialista s'ha mostrat convençuda que "més aviat que tard" s'aconseguirà "acabar amb la màfia il·legal que explota les dones".Continuant el fil de Lastra, Illa ha dit que també al PSC li va "estranyar" la posició dels d'sobre la tramitació de la norma. "Uns que es diuen molt d'esquerres aquí i voten el que voten al Congrés", ho ha reblat. I els ha exigit que "parlin menys i facin més, en aquest camp en particular". El primer secretari socialista també ha lamentat que a Catalunya els darrers governs "han estat massa despistats dirigint les seves energies en projectes que no porten res de bo".

