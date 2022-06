Què he de fer si pateixo un cop de calor? Consulta els símptomes i com evitar-lo

Són dies de molta calor, amb temperatures per sobre de la mitjana per l'època de l'any. L'excés de calor pot ser una. Si l'exposició al sol es prolonga, la temperatura corporal pot elevar-se fins a nivells perillosos i acabar patint un cop de calor. Aquest és un trastorn molt perillós que pot comportar. Com puc evitar-lo? Què he de fer si el pateixo? Quins són els símptomes?són un augment de la temperatura corporal superior a 40 graus, nàusees, vòmits, mal de cap, pell envermellida, calenta i no suada, així com respiració i freqüència cardíaca accelerades. També es poden produir alteracions de l'estat mental o en el comportament, com ara confusió, irritabilitat o deliri.Les autoritats sanitàries també apunten a un seguit de, entre aquests, hi ha l'esgotament, la deshidratació, les rampes musculars i les erupcions cutànies.davant la calor extrema són la gent gran; persones amb malalties cròniques, cardiovasculars, endocrines i renals; infants; persones drogodependents; persones que viuen soles o en condicions de pobresa; treballadors a l'aire lliure i persones amb discapacitat psíquica i física.Si ens trobem una persona que pateix aquests símptomes, hem de trucar immediatamenti traslladar-la a un lloc més fresc, hidratar-la amb aigua, ventar-la i mullar-la., les autoritats aconsellen beure aigua en abundància, especialment els més petits i la gent gran, que són els que menys perceben la deshidratació. Evitar sortir al carrer en les hores de més calor i, si s'ha de fer, posar-se un barret, vestir amb roba lleugera i anar per l'ombra. Passejar el gos en les hores de menys calor. Evitar les activitats físiques intenses a l'exterior i tancar les finestres de casa on toqui el sol. I si és possible, també demanen traslladar-se a locals climatitzats en les hores de més calor.

