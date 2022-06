Els Bombers treballen en un nou incendi forestal al Garraf

Elstreballen aquest dissabte en unque s'ha declarat a Olivella, al massís del. L'avís del foc s'ha rebut a les 13:07 hores a la zona de Can Suriol. S'han activat quatre mitjans aeris i 25 dotacions terrestres per mirar d'apagar ràpidament les flames. El cos ha explicat que ha deciditque és el que té més potencial. El cap de l'incendi avançaria cap a una zona de vinyes. De moment, la superfície afectada és d'unes, segons els Agents Rurals."Seguint l'estratègia operativa d'aquests dies, fem unper intentar minimitzar la progressió del foc", han apuntat els Bombers. La columna de fum del foc d'Olivella ja és visible des de diferents punts del Garraf i tant el cos com Els Mossos d'Esquadrade les urbanitzacions de Cal Surià i Can Mitjans si el veïnat sent molèsties.Tot plegat, quan els, on les flames han cremat 2.146,43 hectàrees de Baldomar, segons les últimes estimacions dels Agents Rurals. Els Bombers esperen, de nou, que aquest dissabte sigui unmeteorològicament per leș altes temperatures i l'entrada reforçada de vent del sud. En aquest sentit, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha dit que encara hi ha molta "dispersió" i "simultaneïtat" d'incendis arreu del territori i això implica que s'hauran dedels Bombers.

