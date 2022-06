Detenen un home acusat d'originar cinc focs a la zona dels incendis del Solsonès

Els Mossos d'Esquadra han detingut la matinada d'aquest dissabte un home d'uns 25 anys i veí de Navès (Solsonès) com aal voltant d'una carretera que creua el terme municipal. Es tracta d'una zona que està sensiblement afectada pels diferents incendis que s'han declarat en els darrers dies, i que han obligat a desplegar un ampli dispositiu dels serveis d'emergències., ha explicat a l'ACN que l'Ajuntament interposarà una denúncia contra l'home pels danys ocasionats i l'alarma que ha generat la seva acció en un moment en què la pagesia de la zona està treballant a marxes forçades per evitar l'avenç del foc i protegir les collites.s'ha registrat pels volts de les 4.55 h, quan un veí que es desplaçava en cotxe a Berga ha vist l'home caminant per la carretera, molt a prop d'on s'hi havia registrat un incendi, i que en aturar-lo li ha dit que no en sabia res, del foc. En aquell moment, el conductor ha avisat a través d'un grup de WhatsApp que comparteixen els veïns del poble sobre la situació.Poc més tard, uns bombers que procedien dehan vist qui semblava que podia ser el mateix sospitós. En aquell moment diversos veïns, entre ells l'alcalde, ja s'havien activat per apagar les flames, i en escoltar la descripció que en feien els bombers no han tingut dubtes: "Jo mateix he sospitat", diu el batlle. A partir d'aquí. "Finalment, l'hem trobat en un descampat on fa anys hi havia hagut una zona de barbacoes i que ara està fora de servei, estava amagat dintre d'una caseta", explica Casafont.Els veïns l'han retingut fins que han arribat els Mossos d'Esquadra, que l'han detingut i traslladat a dependències policials. "tots plegats, estem vivint els incendis i als pagesos encara els queda tot per cultivar", retreu l'alcalde. Per aquest motiu, ha avançat a l'ACN que aquest mateix dissabte al migdia es desplaçarà a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per interposar una

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor