Ajuntament i entitats suspenen els concerts de la Patum d'aquest dissabte

L'Ajuntament de Berga i les entitats que han organitzat la proposta de concerts de la Patum 2022 han decidit. Així, es descarta repetir les actuacions musicals al-tal com s'ha fet aquest divendres a la nit- perquè la passada d'aquest vespre passa pels carrers que envolten l'espai i "és impossible celebrar-les amb les condicions òptimes d'espai i logística". Els grups que havien de tocar aquest dissabte a Berga sónLa regidora de Patum,ha valorat molt positivament el desenvolupament dels concerts d'aquest divendres a la. El consistori ha remarcat que les persones que es van concentrar en aquests espais alternatius van poder gaudir de les actuacions sense cap tipus d'incidència. En aquest sentit, Valverdeha agraït els esforços i el treball de les entitats, persones i treballadors del consistori en la reubicació dels actes.En un inici, els concerts s'havien de fer a laentre dijous, divendres i dissabte de Patum, però dues sentències judicials a última hora van obligar a escurçar els concerts fins a la 1 de la matinada el dijous i suspendre'ls el divendres , que finalment es van poder celebrar reubicant-los a la plaça Viladomat i al local dels Castellers de Berga. La denúncia va ser interposada per, la residència privada d'avis que va obrir portes el 2021 a la plaça Cim d'Estela.Aquest emplaçament s'ubica davant el passeig de la Indústria i al voltant de la plaça Cim d'Estela, dos espais que per la Patum acullen la fira i les atraccions més voluminoses i sorolloses. Enguany, el consistori hi havia organitzat un festival de concerts amb, amb una durada de tres dies i amb la participació de 15 grups de renom d'arreu dels Països Catalans amb l'objectiu de descongestionar la plaça de Sant Pere amb una alternativa cultural i donar una oportunitat a les entitats de la ciutat per finançar-se.​Des de l'inici de la presentació de la proposta, el febrer del 2022, l'Ajuntament va mantenir converses amb el centre residencial, que es va mostrar favorable a la celebració dels concerts en aquest emplaçament. El dia abans de l'inici del Corpus, el 14 de juny, i sense comunicar-ho al consistori, va presentardavant el jutge aferrant-se a un informe tècnic que recomanava un canvi d'ubicació dels concerts pel soroll. El magistrat va dictaminar mesures cautelars en menys de 24 hores, el dimecres de Patum. Aquest divendres, en resposta a les al·legacions presentades per l'Ajuntament, va decidir suspendre tota la programació musical a la plaça Cim d'Estela.

