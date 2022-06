El Meteocat preveu més temperatures «extremes» per l'onada de calor

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per onada de calor ⚠



➡ Llindar que es pot superar: onada de calor

➡ Grau de perill màx. 4/6 pic.twitter.com/TRLBOBjEvY — Meteocat (@meteocat) June 18, 2022

La calor no afluixa i el(Meteocat) ha emès un. No obstant això, aquest dissabte preveu canvis en la temperatura. La màxima del dia, segons el Meteocat, baixarà al litoral i prelitoral, mentre que es mantindrà al nord de Ponent i resta del quadrant nord-oest, amb un, entre els 37 i 41 ºC.El matí ja s'ha iniciat amb temperatura força elevada arreu, malgrat que els llindars han baixat una mica respecte ahir arreu tret de Ponent, on ha pujat.Durant el dia, el cel estarà serè, llevat de la costa Central amb alguns intervals debaixos. A partir de migdia, això sí, creixeran alguns núvols d'evolució al Pirineu i Prepirineu. Independentment d'això, es podran formar alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral, més probables a la Costa Brava i més extensos al final del dia.La visibilitat serà bona o excel·lent en general, si bé a laserà localment regular amb alguno boirina, així com a altres punts del litoral a partir del vespre. Elbufarà entre fluix i moderat de component sud i est, amb cops forts entre migdia i el vespre.baixarà la temperatura i es reforçarà la marinada a l'interior de les Terres de l'Ebre i al sud de Ponent, on s'esperen ratxes fortes.

