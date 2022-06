Els Bombers no esperen estabilitzar aquest dissabte l'incendi d'Artesa de Segre

La situació a Artesa de Segre ​

La resta de focs, estabilitzats o controlats ​

Aquest dissabte elsesperen, de nou, unmeteorològicament. Es preveueni una entrada de vent de sud reforçada. El conseller d'Interior,, ha dit que encara hi ha molta "dispersió" i "simultaneïtat" d'incendis arreu del territori i això comportaràdels Bombers.No obstant això, ladel cos se situa a, a l'incendi de Baldomar. El primer objectiu és estabilitzar el flanc dret, a la zona oest, que és el que encara es manté obert. Els Bombers també treballen "intensament" a la zona nord-est, descendent de la serra de Sant Mamet, i continuen pendents del comportament del foc a la zona nord-oest. Amb tot, l'inspector en cap dels Bombers,, ha dit en declaracions a El Suplement de Catalunya Ràdio qued'Artesa de Segre, però que esperen poder fer-ho diumenge.Pel que fa a la, a hores d'ara, els estabilitzats són els d'Altés, Castellar de la Ribera, Lladurs, Peramola i Cabó, i els controlats els de Farena i Corbera d'Ebre. L'únic actiu, a banda del d'Artesa de Segre, és a, al Coll de Nargó.Ha estat provocat per un llamp, i el cos ha anunciat que s'establiran prioritats de treball, mentre avancen amb línia d'aigua, mitjans aeris i eines manuals.Laha estat "" a Baldomar, tal com ha descrit el cos de Bombers a través de Twitter. Les condicions meteorològiques han estat "més favorables", el que ha permès que s'hagi pogut treballar amb eficàcia amb línia d'aigua i maniobres de foc tècnic. En aquest incendi,, que s'estan incorporant de manera gradual al llarg del dia. L'a Artesa de Segre "continua sent", segons ha explicat cos,Entre l'incendi de Baldomar i els incendis del Solsonès es destinaran 120 vehicles i uns 400 Bombers. En total, s'enlairaran 21 mitjans aeris, la majoria dels quals actuaran a Artesa de Segre. Es destinaran dos bombarders al Solsonès i un altre bombarder per fer ruta de llamps.El cos també ha informat aquest dissabte que els focs dei miraran de controlar-los entre avui o demà. Mentrestant,. Al llarg d'aquest divendres, també es va donar per estabilitzat el foc de Corbera d'Ebre, i el d'Orgen s'ha donat per controlat aquest vespre., el foc més actiu de tots. En aquest sentit, preocupa especialment als Bombers l'entrada de vent calent del migdia entorn de Sant Mamet, una zona boscosa entre la vall de Meià i Fontllonga. Per això, treballen per contenir els flancs oberts, sobretot cap a l'est, on. El cos ha explicat que aprofitarà fins a l'una del migdia per "estrènyer el màxim" i que el vent no causi problemes. L'incendi ja ha cremat prop de 1.700 hectàrees i hi actuen una setantena de dotacions, 13 de les quals són aèries.A més a més, els Bombers han tornat a demanar. Han reclamat que la població que eviti anar a parcs naturals. "Necessitem que ens ajudin", ha sol·licitat Borrell, que també ha tornat a posar èmfasi en el fet que, malgrat les dificultats i que porten tres dies de "desgast, s'estan complint els objectius" marcats pel cos., ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor