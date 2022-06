Una «gran» quantitat d'anuncis i un canvi de vestuari que fa sospitar, l'altra cara de la final d'«Eufòria»

Aquest moment d’#EufòriaTV3 ha sigut molt fort. Ha reflectit molt bé el paper del jurat i del professorat durant aquests mesos. Això és sentit de l’espectacle.



Pur entreteniment televisiu👏🏼#FinalEufòriaTV3 pic.twitter.com/fOWaRPF9qD — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) June 17, 2022

Diria que hem vist més anuncis que actuacions…#FinalEuforiaTV3 — pati sarrias (@patisarrias) June 17, 2022

Quan tingueu un dia de merda, recordeu que la Mariona guanyarà (amb tota probabilitat) un talent show musical disfressada i amb un con de trànsit al cap. De res. #FinalEuforiaTV3 pic.twitter.com/Nv5DfORQuu — Anna Casasas (@miakanna) June 17, 2022

Un delsde la televisió pública catalana ha arribat a la seva fi. El segell final a la primera edició d's'ha posat aquesta nit amb la coronació de Mariona Escoda com a guanyadora amb el 61% dels vots. Deixant de banda les bones actuacions dels altres finalistes de la nit -el Triquell ha quedat en segona posició i la Núria en tercer lloc-, la gala ha tingut moments estel·lars i comentadíssims a les xarxes socials, que han seguit de ben a prop el minut a minut de la final.entre els usuaris de Twitter ha estat l'actuació dels coach i membres del jurat, que han sorprès l'audiència. El programa havia preparat un inesperat espectacle per als tres concursants finalistes: un per un, Marc Clotet, Elena Gadel i Lildami apareixien a l’escenarivestits de la mateixa manera que els participants. Al número musical, també s'hi van sumar Jordi Cubino, Carol Rovira, Albert Sala i Dani Anglès. A banda d'això, el que no ha agradat a la xarxa és laque TV3 va fer durant el concurs.“Ens heu colat 15 minuts d’anuncis aprofitant que estem tots enganxats, no podeu ser més xoriços” o “Diria que hem vist més anuncis que actuacions” són alguns dels comentaris que s'han llegit a Twitter. La televisió catalana no es caracteritza, precisament, per fer pauses publicitàries llargues, peròUn altre focus de desavinences ha estat el. Quan l'artista va sortir en escena a cantar Physical de Dua Lipa va aparèixer amb un outfit que els seguidors del programa van considerar "molt rosa" i "estrafolari" per ella. Les xarxes van opinar que no li quedava bé i van apuntar que aquest seria elfinal.El conjunt escollit per aquest moment, que la va coronar guanyadora, va ser el de la primera actuació. Podria ser que TV3 l'aconsellés canviar-se per les crítiques de la xarxa?

