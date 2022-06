Així és Mariona Escoda, la primera guanyadora d'«Eufòria»

Laés la flamant guanyadora de la primera edició del programa musical de TV3, Eufòria. Així ho han decidit els espectadors amb el, el Triquell ha quedat en segona posició i la Núria en tercer lloc. Aquesta nit, en la gran final d'Eufòria s'han pogut veure fins a cinc actuacions dels finalistes i un xou grupal amb la cançó homònima del programa, Euphoria. Elque s'ha endut la Mariona és un contracte discogràfic, gravar la cançó de l'estiu amb Miki Nuñez i participar en el disc de La Marató., la guanyadora del programa revelació de TV3 ha estat. S'ha format en cant clàssic, cant modern, violí i piano. Recentment, ha obtingut el certificat en els nivells 1 i 2 d’Estill Voice Training (Voice Craft) amb Viv Manning, una reconeguda formació per entrenar la veu i millorar el seu rendiment tant en cant com en la parla. Ara per ara, la Mariona compagina els concerts amb lai amb la formació en cant. Fa aproximadament un any va publicar el seuTal com havia de ser, un EP d’estil pop-rock que desprèn influències de la seva experiència en teatre musical.D'altra banda, diuen que per conèixer algú n'hi ha prou amb mirar el seu. Doncs bé, en el de la Mariona s'hi pot veure, majoritàriament fotografies relacionades amb el món de la(cantant, ballant, actant), però també alguna fento prenent el sol a la platja.Com a hobbie, jutjant per la xarxa social, es podria dir que a la cantant de Valls li agradaenvoltada de bons amics. I com a curiositat, en una de les fotos que té a la vora del mar, com surt en biquini, es pot apreciar que té unal maluc -sembla l'esquerre-. La Mariona també té perfil a Facebook i Twitter.El que sí que sembla evident és el gran vincle que té amb la seva ciutat natal, Valls, que. De fet, en aquest últim sprint, l'Ajuntament ha col·locat unaa la plaça del Blat per seguir la final que l'ha fet guanyadora. Abans, la ciutadania s'havia mobilitzat a través de grups de WhatsApp i xarxes socials per donar-li suport en la votació i aconseguir el màxim de vots possible. Dit i fet: ho han assolit.La pròxima vegada que veurem a la guanyadora d'Eufòria -si no fa res abans- serà en els dos concerts que organitzarà el programa al, en què els concursants interpretaran els temes més mítics del xou.

