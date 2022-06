L'escoladetanca les seves portes de cara al curs vinent. Així ho va comunicar la titularitat del centre, la Fundació, alde Barcelona dimarts passat. La decisió arriba després de saber que previsiblement perdrà el concert deper al curs vinent. El deja l'havia perdut aquest curs.L'escola teniamatriculats enguany a l'escola, que ara s'han quedat sense plaça. En la preinscripció per al curs 2022-2023 havia rebut un total de nou sol·licituds per iniciar P3. Davant d'aquesta situació, el Consorci d'Educació de Barcelona ha obert un procés extraordinari d'escolarització del 20 al 30 de juny per tal de reubicar aquestsen altres centres.El Consorci va enviar un comunicat aquest dimecres a les famílies informant sobre el procediment que se seguirà, el calendari i les vacants a les escoles de les seves zones de proximitat. Aquestes són la dei la deli el. Les vacants en aquestes zones són 332 a educació infantil, 471 a primària i 266 a l'ESO.El 20 de juny s'iniciarà un acompanyament a les famílies mitjançant unaper facilitar-los el procés d'escolarització. El Consorci preveu comunicar a partir de l'11 de juliol, i mitjançant, el centre assignat. Si alguna família no obté plaça en cap de les opcions demanades, el Consorci li oferirà noves alternatives.En aquest sentit, es donarà preferència a l'd'aquest alumnes davant de lesque arribin durant el període d', que aquest dijous ja eren un miler, i que seran assignades a partir del 15 de juliol.

