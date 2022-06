Avís dels Mossos per l'estafa del fals militar: així et volen robar els diners

Torna l'estafa del fals militar. Et pot arribar per aplicacions de missatgeria o de cites i busquen establir un vincle emocional abans de demanar-te diners. Per sort, la usuària que ens envia aquesta captura s'ho va veure venir i el va bloquejar pic.twitter.com/Uxxk1szWda — Mossos (@mossos) June 16, 2022

Elshan detectat que torna a haver-hi casos de l'coneguda com el "". L'engany també és conegut com el "" i consisteix en el fet que les víctimes són contactades a través de les xarxes socials per persones que diuen trobar-se en un país llunyà. El suposat enamorat es presenta com a militar en, treballador d’una ONG o un tècnic especialitzat en un destí de llarga durada.Utilitzant l', els estafadors detecten per xarxes les possibles víctimes i, abans de fer el primer contacte, aconsegueixen que els acceptin alguna amistat comuna per donar confiança. Aquest contacte inicial continua evolucionant fins a generar-se una relació virtual amorosa. Aconseguida la, arriba un moment en què planteja poder venir i conviure junts.Durant la relació virtual, l’estafador manifesta que té molts, però per un impediment no en pot disposar immediatament, per la qual cosa demana a la víctima un avançament econòmic. Aquests diners poden ser, entre altres excuses, pel bitllet d'avió, despeses mèdiques, per pagar lad'una jubilació anticipada o per pagarEls Mossos d’Esquadra recomanen a les víctimes que, davant la mínima sospita, recopilin la màxima informació del perfil de l’usuari i presentin una. A més, insisteixen que mai s’ha de fer cap pagament ni transferència bancària a persones desconegudes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor