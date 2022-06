Lambán i els rivals

Al president d’, quan se li apareixper una cantonada de seguida tira mà de la creu, de l’ampolleta d’aigua beneïda d’El Pilar i d’un llarguíssim rastre d’alls d’Arándiga. L’aversió que sent pels catalans només l’he vista a la meua ciutat en casos patològics d’autoodi, complexe d’inferioritat i, sobretot, de franquisme mal curat. Val a dir que sent aversió dels catalans que parlen català, se senten catalans i exerceixen com a tals. Contra la resta, és a dir, els assimilats no en té res en contra. En això és igual que alguns dels seus correligionaris més jacobins com l’exministrapega la tabarra etc... i no passa res.Lambán va donar mostres de la seua-encara que la negue de genollons davant de- amb tot aquell maleït assumpte de. Vull dir de l’espoli del Museu decomès en ple escanyament Constitucional de la Catalunya revoltada. El president aragonès estava tan eufòric amb l’aixafament que no va poder evitar d’asseure’s damunt del tanc deli donar-se una volta entre les runes d’un independentisme que li treu la son i la gana. El seu és un cas de metges.Estic convençut que per força li degué passar alguna cosa adurant els seus anys d’estudiant: un traumàtic abandonament amorós, una mala digestió de la llengua del país, lapotser indecent, xenòfoba, d’algun conciutadà nostre qui sap si de classe alta atesa la condició de Lambán de "xurro" foraster. No ho sé. Potser no és res de tot això i les manies li venen simplement per pur. Ja s’ho farà. No cal pegar-li més voltes al nan perquè per més que li’n donem no creixerà.Com siga, la batalla per l’organització delsde 2030 l’ha tornat a treure de polleguera. De primeres, va exigir unes condicions per accedir a treballar amb Catalunya del tot impossibles d’assumir. És evident que no volia posar-ho fàcil. També va insinuar que l’havien obligat des de Madrid a negociar a la baixa amb els catalans per a que gràcies al sacrifici aragonès l’independentisme tornés als braços de la mare pàtria. Ara mateix, ja avisa que la Generalitat està mirant d’organitzar uns jocs de Catalunya -nacionals, s’entén- i que per això els catalans mouen fitxa aJa veurem que tarda a treure a passejar els jocs catalans i Moscou. I això de la conspiració internacional per uns jocs de Catalunya, per cert, ho diu sense embulls en una caserna de la Guàrdia Civil i davant d’un dels seus principals caporals com és el ministre,. Lambán fins i tot ha advertit de l’amenaça d’un greu conflicte territorial de caràcter nacional i internacional i si els jocs de Catalunya ixen al davant. Que estiga tranquil i es prenga lesFa patir molt aquest home tan angoixat amb el seu veïnat. Pense que podria provar de fer dues coses. La primera estirar-se sobre el llit deon va moriri esperar que l’esperit pacífic del poeta l’abracés... L’univers és infinit,/per tot acaba i comença/i ençà, i enllà, amunt i avall,/la immensitat és oberta,/i on tu veus lo desert/eixams de mons formiguegen...L’altre remei seria llegiramb la, però, d’un monjo de Montserrat. Si més no, llegir aquell aforisme que diu: “Necessites un rival per afirmar-te. No el destrueixis! Preserva-te’l, subvenciona’l, si cal!”. L’aragonès de rival ja en té, és evident. Però de moment només mira d’acabar amb ell ridículament, de tocar-li els collons i de passada fer-se mal ell. S’ha de ser idiota.

