El 80% de Catalunya ha patit aquest any la calor màxima des del 2009

"Aquesta!" ha estat un inici recurrent de converses durant els darrers dies. Una constatació gens exagerada, tal com constaten les, ja que els nivells registrats aquesta setmana a Catalunya realment tenen escassos precedents recents. De fet,del país han certificat aquest any ladetectada durant els primers cinc mesos i mig de l'any, des del 2009, i això encara sense les xifres de divendres, el pitjor dia de l'onada de calor . I moltes ja han superat els 40 graus, una veritable raresa encara a aquestes alçades.Així es pot verificar als registres oberts de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques, la qual integra les estacions automatitzades gestionades pel, permetent consultar diverses variables recollides cada hora, durant els últims 13 anys. Pel que fa a temperatura màxima, se'n recull a 180 punts, a 146 dels quals s'han detectat ja aquest 2022 pics més elevats que en qualsevol altre moment fins a l'actual data. Tal com es pot consultar al mapa anterior, se'n deslliuren escassament diverses estacions de la costa, algunes de muntanya i poques de l'interior (al).Igualment, el pic fins al moment a nivell nacional també ha arribat aquest 2022. Va tenir lloc dimecres, registrant 43,1 graus a, just per davant dels 42,6 del veí, fet que certifica la calor viscuda a la regió i que ajuda a entendre, per exemple, l'. Fins a 37 de les estacions, però,i fins i tot els 42 graus, en el cas del també ebrenci d', tots tres al Segrià. En principi, però, aquest dissabte ja hauria de començar a baixar la temperatura, per bé que l'encara durarà uns dies.Aquests dies de temperatures extraordinàries no permeten situar encara aquest any com a més o menys calorós, ja que encara queden mesos per davant i, a més, els registres són variables. La calor no s'ha situat permanentment per damunt dels anys anteriors durant tots els mesos fins ara. Tot i això, aquestaels últims 13 anys en les mateixes dates, com permet constatar el següent gràfic, a nivell nacional i en les diverses estacions. De fet, el rècord de l'any per ara no han arribat a algunes estacions en l'actual onada de calor.Així, algunes estacions van superar els 25 graus a, cosa que no havia ocorregut mai des del 2009. Igualment, en alguns punts del país es va viure lamés calenta d'aquest període. En canvi, el mes de març va ser dels més freds que es recorden recentment. Sigui com sigui, és destacable que només en tres ocasions en aquest període s'han registrat temperatures superiors als 43,1 graus de Riba-roja d'Ebre, fins i tot tenint en compte els mesos de juliol i agost.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor