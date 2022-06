Cristina Colom: «La tecnologia s’ha plantejat per un perfil d’home blanc, jove i de Silicon Valley»

La Mobile Week Catalunya per conscienciar sobre l'impacte de la tecnologia

Els obstacles per accedir a Internet

Motius per l'esperança

Polítiques ​

Col·laboració públicoprivada ​

"En el món tecnològic no pot haver lliure mercat, s’ha de regular”, diu l'experta. Perquè la digitalització arribi a tothom, la Fundació defensa la col·laboració publicoprivada que ha fet possibles iniciatives com la Mobile Week, que entre els seus patrons suma a grans teleoperadores com Movistar, Orange o Telefónica.

Empoderament ciutadà ​

Human Building. S'ha de tornar a posar la gent al centre, aquesta és la idea de la Fundació. Per Cristina Colom, els públics principals en què s'ha d'actuar són els joves i les pimes. Es considera que la gent jove és nativa digital, però pels especialistes "una cosa és tenir accés a la tecnologia i l'altra el sentit crític que es té sobre ella". Aquest sentit crític s'ha d'ensenyar i aquí recau la importància de l'educació per la Fundació. Si no s'educa enfront un gegant com és Internet, alerten, "veiem quines són les conseqüències: negatives a vacunar-se o baixa participació electoral". Sobre el principal teixit productiu del país, les pimes, Colom assenyala que "t ot i que la pandèmia les va empènyer a impulsar el seu grau de digitalització, encara tenen un nivell molt baix i poden arribar a morir si no estan ben digitalitzades".

Europa, "un procés de digitalització diferent"

Hi ha una teoria en el món del disseny i de l'arquitectura anomenada Design Thinking o Human Building que defensa que la millor manera de fabricar un producte o servei és posant les persones que el faran servir en el centre del procés de creació.. Pensant en elles i involucrant-les el màxim possible."LO". L’any 1969 Leonard Kleinrock, investigador de la Universitat de Califòrnia va remetre aquestes dues lletres al seu company Charlie Kleine, de la Universitat de Stanford, a més de 500 quilòmetres de distància. Era el primer missatge que s'enviava -i arribava amb èxit- d'un ordinador a un altre a través d'una línia telefònica. Quasi una dècada després, aquest prodigi, batejat com a Arpanet, es connectaria per primera vegada amb dues xarxes semblants. Una fita que va esdevenir. "No vam anticipar que seria així, cap de nosaltres va intentar patentar-ho o quedar-se amb la propietat intel·lectual.. Això és el que relatava Kleinrock fa uns anys a l'agència Efe. Amb el naixement d'Internet van aparèixer inversors molt potents del sistema militar i acadèmic, però el seu procés de creixement també va anar acompanyat d'un. Una eina per construir i eixamplar la democràcia arreu.Amb els anys, s'ha evidenciat que la-i, de fet, ja millora-. Però un gran poder també comporta una gran responsabilitat i davant d’un dels avenços més importants del segle XX sorgeixen. La primera, la necessitat que tota innovació tecnològica siguin ètica. La segona, l’obligació de no deixar ningú enrere. Així ho creu, directora de la Mobile Week Catalunya.afirma aColom. Quanva arribar a l’alcaldia de Barcelona, l’any 2015, va posar damunt la taula de la Fundació-organitzadora del Mobile World Congress- la idea de fer un esdeveniment per apropar la tecnologia a la ciutadania, per posar-la al centre, com a protagonista. Human Building. Així va ser com, de la mà de la Generalitat i d’actors del sector privat, lava començar a caminar. Primer a Barcelona, després arreu del país.En la seva quarta edició, celebrada durant els mesos d'abril i maig d'aquest 2022, la Mobile Week ha impulsatteòriques i pràctiques acatalans, totes obertes al públic i gratuïtes. "Un balanç molt positiu", com qualifica la seva directora, que es congratula que enguany han assolit unes xifres de participació rècord:, 500 ponències i 200 entitats implicades. Cada edició té unes temàtiques paraigua sobre les quals s’organitzen les activitats. En aquesta ocasió, els àmbits clau eren: 1) La protecció dels drets digitals de la ciutadania, 2) L'adquisició d’habilitats digitals i 3) El paper bàsic de l'educació per formar.", explica Cristina Colom. La Fundació Mobile World Capital creu que s’ha de fer un. Malgrat això, primer hi ha, les assenyala Colom.El poder adquisitiu és una barrera per accedir a Internet. Una de les plataformes líders en gestió de xarxes socials, Hootsuite publica en el seu informe global sobre l’entorn digital queLa llengua en què parles és una barrera per accedir a Internet., detalla Colom. Què passa amb el tant per cent de la població mundial que no el parla? Ser dona és una barrera per accedir a Internet., assegura l’experta. "Hi ha moltes menys dones connectades, moltes menys dones que no tenen mòbil", afegeix. Tenir diversitat funcional és una barrera per accedir a Internet. "El 70% de persones amb discapacitat no volen utilitzar Internet., conclou.Cristina Colom també indica situacions de la vida quotidiana en què, per ella, es demostra que la web s'ha tornat un lloc només a l'abast d'uns quants. Posa com a exemple la, que va deixar a un col·lectiu de persones de tercera edat sol per entendre's amb màquines. "Tinc 78 anys i em sento apartat pels bancs", escrivia un home a la plataforma Change.org per reclamar "atenció humana en les sucursals bancàries". També és mostra de la digitalització "excloent" el, un document que va ser imprescindible a Catalunya per accedir a la restauració i a l'oci durant les restriccions per la pandèmia i que va ser únicament digital. Ara, també es fan per Internet les matrícules de les escoles i les rendes., es pregunta l'especialista. Avui, "el 90% de les professions europees exigeixen habilitats digitals", segons Cristina Colom i, a l'Estat, segons ella,".d'aquell "LO", la primera pedra de la revolució tecnològica, els experts i expertes de la Fundació Mobile World Capital creuen que encara som a temps de canviar la dinàmica. Per ells i elles hi ha tres claus, són les següents:Cristina Colom qualifica deque ara "el programa de qualsevol partit polític o dins del full de ruta de qualsevol empresa s'inclou la lluita contra la bretxa digital". No obstant això, la directora de la Mobile Week està convençuda que falten polítiques en matèria de digitalització orientades a solucionar problemes que fan d’Internet "un lloc ple de barreres". Colom posa el focus en una demanda: unque inclogui, entre altres, una assignatura a les escoles.europea, “quelcom molt ambiciós” segons Colom. Amb tot, però, recentment Europa ha promogut dues lleis en aquest àmbit: la Market Services Act i la Digital Services Act . "Una revolució", com la qualifica l'especialista. "​La Digital Services Act, de la mateixa manera que la Market, toca un punt clau que fins ara no s’havia tocat: la regulació., amb tots els seus punts febles, es fa un esforç per protegir l’usuari final", conclou la directora de la Mobile Week Catalunya, Cristina Colom."Quan et visites amb un metge, entens que es comportarà amb uns criteris ètics.Per què ells no tenen o no els forcem a tenir codi deontològic?", resumeix l'experta.

