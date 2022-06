De Rajoy a Villarejo: Andorra posa l'operació Catalunya en el punt de mira

Viatges oficials i un banc que tanca

Apareix Villarejo

Els responsables polítics

Mariano Rajoy, expresident del govern espanyol

Cristóbal Montoro, exministre d'Hisenda

Jorge Fernández Díaz, exministre d'Interior

Francisco Martínez, exsecretari d'Estat de Seguretat

Ignacio Cosido, exdirector de la Policia

Els policies

Eugenio Pino, exDirector Adjunt Operatiu de la Policia

Marcelino Martín Blas, excap d'Assumptes Interns de la Policia

Bonifacio Díez Sevillano, inspector en cap de la Policia

Celestino Barroso, inspector el cap de la Policia

Lafa anys que investiga la "trama andorrana" de l' aquesta setmana ha fet un pas més per imputar, ja no policies, sinó càrrecs del més alt nivell polític : l'expresident del govern espanyol, l'exministre d'Hisenda, l'exministre de l'Interior, l'exsecretari d'Estat de Seguretati l'exdirector de la Policia. També investiga els màxims responsables policials del. Quan se'ls hagi notificat personalment, tindran quinze dies per designar advocat i comparèixer en la causa. En tot plegat hi té un paper clau, de nou, l'excomissariLa batlle, de la secció d'instrucció especialitzada 2, una mena d'Audiència Nacional andorraana, veu indicis de delictes greus del codi penal del país, com, coaccions, amenaces, xantatge, extorsió i creació de document fals. Tot plegat, en relació a les pressions per obtenir informació sobre comptes bancaris de dirigents independentistes -la- amb l'objectiu de desactivar el procés, l'any 2014. Les penes de presó podrien arribar als 29 anys de presó, però per això encara falta molt.Com s'ha arribat fins aquí? El cas neix fa set anys, i no estava directament relacionat amb l'operació Catalunya. El 10 de març de 2015, el-oficina del Departament del Tresor dels Estats Units que analitza l'activitat bancària per evitat delictes com el blanqueig de capitals o finançament del terrorisme- publica una nota advertint que(BPA) està duent a terme activitats de blanqueig de capitals. Una informació que, amb el pa dels anys, s'ha demostrat falsa. A Andorra, abans de demanar explicacions a la direcció de BPA, s'intervé el banc i es liquida. Espanya fa el mateix amb la filial espanyola, Banco Madrid. Començava elÉs a partir d'aquí que es comença a veure que d'una trama de presumptes irregularitats bancàries hi ha un rerefons polític. L'any 2016,, president i màxim accionista de BPA, va dir davant del jutge que l'any 2014 va ser extorsionat per policies espanyols, que el van amenaçar que farien tancar el banc si no col·laborava i donava informació sobre comptes bancaris de determinades persones. L'inspectores va reunir amb, CEO de BPA, i li va fer el mateix advertiment. Miquel es va reunir, també, amb "Félix" -, excap d'Assumptes Interns de la Policia- que li demana els comptes dels Pujol, Mas i Junqueras si no vol que els seus bancs tanquin. I li llança una advertència: els americans ja n'estan al corrent.Cierco i Miquel envien una documentació a Espanya i se'n desentenen. No és la informació que demana la policia. Els directius dels banc no ofereixen més col·laboració, malgrat posar-se en contacte amb l'advocat, ben connectat amb l'àmbit policial, que els avisa que les amenaces per part dels policies espanyols són certes. Primera conseqüència: el 7 de juliol de 2014, El Mundo publica els comptes de Pujol a Andorra que els atribueix erròniament a BPA (en realitat els diners els tenien a AndBank). El 25 de juliol de 2014, Pujol fa la confessió i provoca un terratrèmol polític amb rèpliques encara avui en dia.En ple escàndol, el govern del PP organitza unal gener de 2015, amb Rajoy i Montoro al capdavant. No és habitual que el govern espanyol visiti el Principat. Tres mesos després, el FinCEN publica la seva nota que assenyala el BPA i el govern andorrà liquida l'entitat. Estava pactat? És una pregunta que espera resposta. Hi ha indicis, segons els querellants, que Rajoy i Montoro van intentar pressionar el govern andorrà en aquesta trobada per la intervenció i tancament de BPA. L'any 2016, el jutge obre una peça separada per investigar les suposades pressions als directius del banc. En tot aquest temps, lano ha trobat la documentació bancària que buscava a BPA sobre els líders independentistes.Cierco presenta una querella contra Celestino Barroso i Marcelino Martín Blas, i l'advocat de Drets, via l'(IDHA), amplia aquesta querella a, agregat d'Interior a l'ambaixada espanyola a Andorra, i, cap de la. I és en aquest punt en què apareix un nom clau:. L'excomissari -que ha nodrit mitjans espanyols amb informacions de les clavegueres i ara també té bona entrada en mitjans catalans- aporta informació sobre la carpeta: els polítics són els qui donen ordres a la policia i tancar un banc només es pot fer des de la política.L'any 2019, IDHA amplia la querella a la: Rajoy, Montoro, Fernández Díaz, Martínez i Cosidó. Un any després, la batlle admet la querella i aquesta setmana ha enviat les comissions rogatòries a Espanya, que aquest divendres han arribat a Madrid. Ara es traslladaran als jutjats dels llocs on resideixen els querellats. En el cas de Fernández Díaz, per exemple, a Barcelona. Serà a partir del moment que se'ls notifiqui la querella que tindran quinze dies per designar un advocat -que haurà de ser andorrà, per poder representar-los a Andorra- i comparèixer a la causa. A partir d'aquest moment la batlle podrà començar ai es podrà desplaçar a Madrid, en seu judicial, per interrogar els querellats.Qui són els investigats per l'operació Catalunya? Contra qui s'han enviat les comissions rogatòries a Madrid?El querellat més important. Fins ara, Rajoy s'ha escapat de totes aquelles causes relacionades amb l'operació Catalunya, amb Villarejo o amb la corrupció al PP. La justícia andorrana l'investiga, per la informació enviada al Departament del Tresor dels Estat Units que va fonamentar la nota contra BPA i la seva liquidació, i per. Segons el codi penal andorrà, aquest tipus delictiu consisteix en, mitjançant violència o intimidació, influeixi o intenti influir en el govern per prendre una decisió concreta. Rajoy es va reunir, tres mesos abans de la liquidació de BPA, amb el govern andorrà.L'exministre d'Hisenda durant el govern de Rajoy està investigat pels delictes de falsedat de documents -també per la informació enviada als Estats Units sobre BPA- i pel delicte contra els òrgans constitucionals. Montoro també va participar, amb Rajoy, a la reunió amb el govern andorrà de gener de 2015, tres mesos abans de la intervenció i tancament de BPA. Segons Drets, entitat que impulsa la querella contra la cúpula política i policial per l'operació Catalunya,L'exministre d'Interior, un dels cervells de l'operació Catalunya, també està implicat en aquesta investigació. La justícia andorrana l'investiga per falsedat de documents i delictes de. Durant el govern de Mariano Rajoy, i fins que va ser rellevat per Juan Ignacio Zoido, va ser el màxim responsable polític de la "policia patriòtica" i acusat de conspirar contra diversos dirigents independentistes. Serà jutjat pel cas Kitchen, una operació del Ministeri de l'Interior, amb l'ajuda de Villarejo, per robar documents sensibles a l'extresorer Luis Bárcenas.Igual que Jorge Fernández Díaz, qui era la seva mà dreta al ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, està investigat pels delictes de coaccions, amenaces, extorsió i xantatges. Àudios filtrats recentment sobre Villarejo, reconeixia que Interior pagava diners a l'exparella dei que gràcies a ella es va posar en marxa l'operació Catalunya. També serà jutjat en el marc de l'operació Kitchen.El cap polític de la policia, Ignacio Cosidó, està investigat per coaccions, amenaces, extorsió i xantatge. Juntament amb Fernández Díaz i Francisco Martínez, eraper pressionar els directius de BPA.El màxim responsable policial de la brigada política de la Policia, ara. Aquest va ser precisament l'argument d'Espanya per mirar de bloquejar lacontra ell. Un dels noms clau de la policia patriòtica, ara la justícia andorrana torna a enviar una comissió rogatòria perquè comparegui en la causa.De sobrenom, Marcelino Martín Blas es va reunir l'any 2014 amb el CEO de BPA, Joan Pau Miquel, per demanar-lide la família Pujol, Artur Mas, Oriol Junqueras i els seus familiars sota l'amenaça de forçar el tancament del banc. La primera querella de Cierco, abans d'ampliar-la a més policies i polítics, anava dirigida contra ell i contra Celestino Barroso. Martín Blas va ser l'únic que va comparèixer davant les autoritats espanyoles a petició d'Andorra.Mà dreta d'Eugenio Pino, Díez Sevillano era l'a, i també va participar en les pressions a la direcció de BPA. Les comissions rogatòries contra ell es van respondre des de l'ambaixada espanyola a, on estava destinat, i van demanar aclariments a les autoritats judicials andorranes. La carpeta va tornar a Madrid iTambé agregat d'Interior a l'ambaixada espanyola d'Andorra entre 2014 i 2017, i implicat en les pressions als banquers andorrans,a Andorra argumentant que va actuar amb. Segons Cierco i Miquel, va ser un dels qui els va extorquir i amenaçar l'any 2014, abans que ho fes Marcelino Martín Blas.pels fets.

