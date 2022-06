Missatge de calma dels Bombers tot i el perill del foc de Lladurs

a Catalunya amb una situació "". Això és el que s'extreu de les declaracions del conseller d'Interior, i el cap dels Bombers, David Borrell. Borrell ha apuntat que el cos que dirigeix ha "patit molt", però que es trobenDe fet, Bombers i conseller han volgut donar una la població davant la multitud d'incendis que aquest dijous van afectar Catalunya. Durant aquesta matinada, el cos ha pogutels incendis dede la Ribera, tots dos amb una superfície aproximada de 400 hectàrees cremades, i el de, al Bages, que preocupava pel seu potencial d'extensió al Baix Llobregat.ha dit Borrell. I és que les temperatures per aquest divendres es preveuen molt altes i, per tant, es poden generararreu. En aquest sentit, el conseller Elena ha fet una crida a ladels ciutadans i ciutadanes i ha demanat que es gaudeixi de la natura amb moltaAixí doncs, laes troba ara al, el del municipi degenera molta inquietud, no tant pel que ja ha cremat, que són unes 50 hectàrees, sinó perquè té un potencial de fins a 50.000. Durant la nit s'hi ha treballat amb línia d'aigua i foc tècnic i s'ha pogut perimetrar, tot i que encara no està estabilitzat. A la zona continuen treballant una quarantena de dotacions de Bombers.En el cas d'és el que més ha cremat fins ara, amb més de 1.000 hectàrees, i el territori afectat se situa entre les 1.800 i 2.000. "", ha apuntat Borrell, que també ha informat que els Bombers han pogut mantenir el flanc dret i només l'esquerre continua totalment actiu.Després d'un dijous molt intens en què el cos de Bombers es va veure pressionat en alguns moments de la tarda a causa dels diferents focus que s'anaven activant arreu de Catalunya, Elena", que ha considerat "fonamental" per evitar un descontrol i que petits focs es convertissin en grans incendis forestals.Això és, doncs, la "" que ha explicat Borrell i que durant el divendres s'aplicarà al Solsonès: "Revisarem llamps a la zona, en alguns hi actuarem i d'altres els deixarem cremar perquè no preocupen". Borrell, de fet, ha assegurat que el cos de Bombers no va darrere dels incendis, sinó que s'anticipa a ells.

