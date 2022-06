​Pilar Jané, veïna de Castellar de la Ribera: «Vaig passar molta por i pànic. Patia per les gallines i els conills»

Pilar Jané, de Coll de Ceuró, al terme del Castellar de la Ribera, explica com les flames han envoltat la seva masia Foto: Jordi Borràs

La Pilar Jané, de 72 anys, viu sola en una masia aïllada del terme de Castellar de la Ribera, al Solsonès. El foc va arribari no va dubtar en apagar les flames amb dues galledes: "Vaig passar molta por i pànic. Patia perquè no se'm cremés la casa, les gallines i els conills". El foc va començar amb una. En aquesta zona, van caure 500 llamps. Ela la Catalunya Central, que van calcinar 25.000 hectàrees, bona part d'elles al Solsonès, li ha estat molt present: "M'hi va recordar molt. Pensava que m'ho arrasaria tot".El Solsonès es coneix com la comarca de les 1.000 masies. En una d'elles, totalment aïllada, al Coll de Ceuró, hi viu la Pilar. A la tarda, quan va començar la tempesta de llamps, estava fora i va decidir treure's les agulles del cap per por que li caigués un llamp a sobre. De cop, ja va veurei les flames li van arribar fins a tocar de casa. "Tot va quedar ben negre, feia molt soroll i vaig pensar que potser no tindria temps d'entrar a casa", lamenta.Va tancar el gos, el gat, i les gallines per protegir-los en cas que el foc arribés a travessar la masia, però el va aturar ella sola, amb galledes d'aigua i unes branques seques. "És com ho feia quan era petita amb el meu pare", recorda. Quan elsvan arribar a casa per desallotjar-la, els va dir que no calia, que preferia quedar-se a casa, i d'allà no ha marxat. "Crec que demà no baixaré a mercat", deia amb un somriure als llavis.A la resta de cases del voltant, aquest divendres hi quedava poca gent.i, d'altres, han decidit quedar-se per ajudar en les tasques d'extinció.

