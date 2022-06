Un històric salt de Maces Plenes sorprèn a la Patum

🔥 La Patum Completa viu un moment històric amb el salt de Maces Plenes, dedicat a Ramon Sobrevias, antic cap de colla de la comparsahttps://t.co/XwROkxfymV pic.twitter.com/cx2r3U2KBk — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 16, 2022

La comparsa de Vestidors de Plens i Maces ha sorprès els milers de patumaires que són a la plaça de Sant Pere de Berga amb un històric salt de, una figura que representa un diable amb nou fuets i careta que duu una maça. Fins a vuit persones han protagonitzat el salt que s'ha desenvolupat, tal com saltaven antigament les Maces (Joan Trullàs va incorporar la música el 1963).La comparsa ha volgut celebrar així els seus 400 anys d'història i retre homenatge a les persones que han mort durant la pandèmia. Des de la megafonia de l'Ajuntament s'ha llegit la dedicatòria del salt a, qui va ser un dels principals promotors del salt de Maces Plenes que es va fer el 2006. Sobrevias també va ser cap de colla de la comparsa. El salt de vuit Maces Plenes es tornarà a repetir en el primer salt de la Patum Completa de diumenge. Com a novetat, s'han sortejat cinc dels salts, tres per dijous i dos per diumenge.A tot això, la comparsa ha preparat una altra sorpresa per commemorar l'aniversari.que saltin el segon salt de dijous i diumenge ho faran sense música durant un minut, seguint únicament el so del Tabal. De fet, així ho van fer fins a finals del segle XIX, des de l'aleshores, salten amb la música que va compondre(Quimserra).Antigament, les Maces i els Plens havien format part d'un únic quadre, el dels. Aquest antic entremès, documentat des del 1621, simbolitza, representada a través de l'escenificació ingènua d'una pugna entre àngels i dominis.

