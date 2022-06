Activat el nivell màxim d'alerta per incendi forestal a 17 municipis

Elshan activat aquesta mitjanit el nivell 3 delde 3 comarques davant l’increment del perill d’incendi forestal i la situació de simultaneïtat d’incendis. En concret, s’activa a 3 municipis de l’Alt Urgell, 8 de la Noguera i 6 del Pallars Jussà.A més a més, els Agents Ruralsals espais de la. El cos operatiu reforçarà elforestals ien aquests espais per tal de fer complir les restriccions d’accés i la normativa de prevenció d’incendis forestals. Es demanadavant aquest episodi de perill molt alt d’incendi motivat per les temperatures extremes per l’època de l’any. L’activació del nivell 3 del Pla Alfa, el, implica laEl Pla Alfa és el procediment operatiu establert pel Cos d'Agents Rurals peri prevenció d'incendis, davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir. Aquestes, de 0 a 3, per a cada comarca, essent 0 nivell baix i 3 nivell extrem de perill d’incendi. L'activació de. La Direcció General dels Agents Rurals elabora diàriament el mapa d’aquest Pla Alfa en funció del mapa de perill de risc d’incendi forestal i altres eines d’anàlisi que elabora el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.El cos operatiu ha recordat que estài el seu entorn i ha requerit que s’evitin activitats de risc al medi natural. També ha demanat tenir present quesigui per imprudències o per accidents. Donada la situació actual i l’evolució que es preveu per a les properes hores i de cara al cap de setmana, s'ha demanat moltaperquè eviti les activitats que puguin generar risc de nous incendis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor