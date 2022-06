Albert Castells pren el relleu d'Anna Erra al capdavant de Junts a Vic

Un home de consens

Albert Castells serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Vic. Foto: Adrià Costa.

Qui acompanyarà Castells?

El regidorserà el candidat dea lespel proper maig. Així ho ha escollit perl'assemblea del partit aquest dijous al vespre. Castells ha estatper encapçalar la formació.Entoma el projecte amb "respecte, il·lusió i humilitat". "L'alcaldessa Anna Erra deixa la ciutat en un llistó molt alt id'aquests darrers anys és tot un repte", afegeix el candidat per Junts.Castells va estrenar-se el mandat passat com a regidor i, per tant, només fa tres anys que està al càrrec. És enginyer de forests i enginyer tècnic en indústries forestals. Ha treballat més de 20 anys en projectes d'enginyeria i també té experiència tant a l'administració pública com a l'empresa privada. "Em sento plenament capacitat per liderar el projecte", destaca.Aquest mandat encapçala les regidories de unes àrees que no acaparen tants focus mediàtics . Segurament per això no ha aparegut a les travesses dels mitjans de comunicació. Tot i això, ha estat una persona de consens a l'equip de govern.Després que l'alcaldessa Anna Erra comuniqués al seu equip de govern que no continuaria, es va engegar la. Erra es va reunir amb cadascun dels regidors i va temptejar el terreny per veure qui hauria d'agafar el testimoni. La resposta va ser clara i va néixer del mateix equip: Albert Castells."Ha estatescollida pels propis regidors", destaca, que li trasllada "tota la confiança". "Per qui no els coneguin, l'Albert és una persona entusiasta, amb molt potencial, que estima Vic i es desviu per treballar per a la ciutat", destaca."Més que una proposta personal ési la mateixa alcaldessa", explica Castells. En aquest sentit, reconeix que no entrava en els seus plans, però tampoc tenia previst ser regidor temps enrere. Sigui com sigui, entoma aquestaAquest dijous, a l’assemblea per escollir el nou candidat hi havia pràcticament tots els regidors.Castells subratlla que dins l'equip de govern actual "hi ha un potencial i una dedicació enorme". Per tant, tot i que no ha avançat cap nom, "segur que hi haurà", ha dit.Amb qui segur que es disputarà l'alcaldia serà amb Maria Balasch, d'ERC . De moment, amb la confirmació de Castells al capdavant de Junts, només hi ha dos candidats confirmats dels principals partits a Vic. Els altres dos partits que tenen representació a l'Ajuntament -Capgirem Vic i el PSC- encara no han fet cap anunci al respecte. D'altra banda, també s'ha donat a conèixer el candidat del PP: Pau Ferran

