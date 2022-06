L'Ajuntament de Barcelona multa una veïna per posar un llimoner a la porta de casa

Multen una veïna de Sarrià amb 1.500 euros per posar un llimoner a la porta de casa i el barri de Sarrià contesta d’aquesta manera🍋🥹💘👇🏽#MésLlimonesMenysMultes pic.twitter.com/RBfCuTCZIe — Carme Rocamora Seguí (@carmerocasegui) June 16, 2022

L'Ajuntament de Barcelona ha imposat una multa de 1.500 euros a una veïna de Sarriàs per haver posat un llimoner a la porta de casa seva. El cas l'ha explicat el diari El Jardí i tot plegat es dona per la denúncia d'un altre veí que considerava que la presència del fruiter obstaculitzava el pas pel carrer Jaume Piquet.El consistori ha decidit aquesta sanció d'acord amb una infracció "molt greu" de l'ordenança municipal, i la Mercedes, la veïna multada, ha decidit pagar-la per poder acollir-se a la reducció. Per tant, ja ha abonat 525,35 euros i ha donat el llimoner a l’espai Gardenyes, un hort comunitari de la vila de Sarrià.Des de l'Ajuntament es limiten a dir que s'ha seguit l'ordenança municipal i que si la veïna denunciada presenta al·legacions, el cas es tornarà a estudiar. Davant la situació, la plataforma ciutadana Sarrià Respira ha organitzat una concentració en què han participat desenes de persones en suport a la Mercedes.

