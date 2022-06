🔴 Una estelada gegant acompanya els milers de patumaires que alcen el puny i entonen "Els Segadors" a l'inici de la Patum Completa de #Berga



📹 @joan_obiols

Com ja va essent habitual, des de fa uns anys, la plaça de Sant Pere demostra per Patumdels patumaires. Després del toc de campanes de l'església Santa Eulàlia que ha anunciat les 21.30 hores en punt, s'ha iniciatd'aquest dijous amb la interpretació de l'himne nacional de Catalunya. Ha estat en aquest moment quan una estelada gegant s'ha desplegat des del capdamunt de les escales de la plaça per acompanyar els milers de persones que han alçat el puny per entonarL'acte ha finalitzat amb un sonat aplaudiment, seguit de crits d'"independència".han estat els artífexs del desplegament de l'estelada, que ja s'havia fet durant la Patum del 2019.Els membres del balcó consitorial s'han sumat als patumaires per cantar l'himne. Entre els presents, hi ha diverses personalitats destacades, com ara:, president del grup parlamentari de Junts per Catalunya;, diputada de Junts;, president d'Òmnium Cultural;, activista polític represaliat;; gerent de l'Hospital de Berga;, escriptor argentí;, director General de la Policia, i; comissària en cap de la Regió Policial Central de Mossos d'Esquadra, entre altres.

